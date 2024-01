Denunciado por agressão por Luana Piovani, Dado Dolabella já namorou outras famosas; veja quais

A- A+

Luana Piovani publicou uma série de vídeos nos Stories, na quinta, falando também sobre as agressões pelas quais denunciou o ex-namorado Dado Dolabella, com quem manteve um relacionamento de 2006 a 2008. O motivo para as declarações se deve à entrada da cantora Wanessa Camargo na atual edição do Big Brother Brasil. Nas postagens, ela afirma que a sister leva consigo para dentro da casa “a sombra de um criminoso”.

Nas gravações, Piovani ainda relembrou outras vezes em que Dolabella foi alvo de denúncias semelhantes de diferentes mulheres. Disse ainda acreditar que o público não deveria “passar pano” para Dado em razão de uma suposta realidade “maravilhosa” passada por ele e pela sister.

— [Wanessa] está lá e levou com ela o namorado [Dado] que é um agressor, gente. Não importa se hoje ele come carne ou não, porque ele culpa o sangue. Diz que batia em mulheres porque ingeria sangue. E agora que não ingere mais, ele é um santo. Vale lembrar que foram quatro, eu fui a primeira. Quando eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que também tinham apanhado dele.





Crítica a Wanessa

O estopim para as declarações se deu quando Piovani viu que internautas estavam elogiando o casal formado pela filha do sertanejo Zezé di Camargo e o ator. Ela respondeu aos comentários usando um emoji que representa um rosto vomitando: “”.

A atriz, no vídeo, não poupou Wanessa de críticas pesadas por ter voltado a namorar Dado após o fim do relacionamento com o empresário bilionário Marcus Buaiz.

— A gente chama quem comete crime de criminoso — diz Piovani no vídeo. Em outros momentos, a atriz voltou a chamar Dado de “criminoso”. — Wanessa está lá [na casa do BBB] com a sombra de um criminoso ao lado dela.

