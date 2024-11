Denzel Washington comenta beijo gay que foi retirado de "Gladiador 2": "Se acovardaram"

A- A+

Denzel Washington, que interpreta o personagem Macrinus em "Gladiador 2", revelou para a revista Gayety que gravou uma cena de beijo gay para o longa.

Entretanto, para a surpresa do público, a sequência foi cortada da versão final do filme: "Eles não estavam preparados para isso", disse na entrevista, publicada em 31 de outubro.



"Eu na verdade beijei um homem nas filmagens, mas eles cortaram. Acho que se acovardaram", explica.

Ele assegura, no entanto, que não foi um beijo "romântico": "Eu o matei cerca de cinco minutos depois. É Gladiador, é o beijo da morte".



A sequência do longa de 2000 conta com Paul Mescal e Pedro Pascal, que também foram envolvidos em uma polêmica com relação aos "beijos".

Em uma das filmagens, Pedro Pascal, que interpreta Marcus Acacius, beija o personagem de Paul Mescal na testa. A cena foi cortada do filme, que é dirigido por Ridley Scott.



Sobre a cena entre Mescal e Pascal, Washington afirmou que não tinha ciência do assunto. Pascal, entretanto, comentou a decisão em outra entrevista:

"Eu não contei para o Ridley que eu ia fazer isso [beijar Mescal na testa]. Então eu fiquei nervoso depois porque pensei que ele ia me odiar por isso. Mas eu confio nele", falou, para a revista americana Cinemablend.



"Então eu perguntei para Ridley: ‘você gostou do beijo na testa? Sim ou não?’, e ele respondeu que sim. Então eu não sei como isso se perdeu na edição", finalizou o ator de "The Last of Us".

