CINEMA Denzel Washington é surpreendido com Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

Denzel Washington recebeu uma surpresa e tanto na noite desta segunda-feira (19), em Cannes. Na cidade para apresentar "Highest 2 Lowest", nova parceria com o diretor Spike Lee, o astro recebeu uma Palma de Ouro honorária pelo conjunto de sua obra.

— É uma surpresa total para mim, então estou emocionado — disse Washington no palco do Palácio dos Festivais.

— É uma grande oportunidade de colaborar com meu irmão mais uma vez, irmão de outra mãe, e estar aqui novamente em Cannes. Somos um grupo muito privilegiado nesta sala, que tem a oportunidade de fazer filmes, usar smokings, roupas bonitas, nos vestir bem e ainda sermos pago por isso. Somos abençoados além da conta. Sou abençoado além da conta. Do fundo do meu coração, agradeço a todos.

Exibido fora de competição, "Highest 2 Lowest" é a quinta colaboração entre Denzel e Lee. Eles trabalharam lado a lado em "Mais e melhores blues" (1990), "Malcom X" (1992), "Jogada decisiva" (1998) e "Plano perfeito" (2006).

Denzel Washington é surpreendido com Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes - Foto: Sameer Al-Doumy / Pool / AFP

Denzel fez um "bate e volta" em Cannes em meio ao sucesso de "Othello" na Broadway. A peça, estrelada ao lado de Jake Gyllenhaal, é um dos fenômenos da temporada no teatro americano.

Além do ator, Robert De Niro também recebeu uma Palma de Ouro honorária na edição 2025 do Festival de Cannes. A de De Niro, no entanto, já havia sido anunciada de forma preventiva. A Palma de Denzel é a primeira entregue "de surpresa" desde 2002, quando Tom Cruise foi presenteado com a honraria.

