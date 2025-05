A- A+

CANNES 2025 Denzel Washington se desentende com fotógrafo durante tapete vermelho em Cannes; veja A situação aconteceu momentos antes de o ator receber o Palma de Ouro Honorário, nesta segunda (19), no tapete vermelho do filme Highest 2 Lowest" (Spike Lee)

O ator Denzel Washinghton se desentendeu com um fotógrafo momentos antes de receber o prêmio Palma de Ouro Honorário, no Festival de Cannes, nesta segunda (19).

O ator estava no tapete vermelho do filme "Highest 2 Lowest", do diretor Spike Lee, quando entrou em uma discussão após o fotógrafo segurar seu braço ao pedir uma foto.

Na situação, que foi registrada e divulgada nas redes sociais, o ator reage negativamente quando o fotógrafo o toca. "Chega!", exclamou o ator, momento que pode ser visto nos registros.

No vídeo, é possível ver Denzel pedir para que o homem não faça aquilo novamente, enquanto o fotógrafo ri e repete a ação para que consiga uma foto do artista.

Confira aqui o vídeo

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the "Highest 2 Lowest" red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. : Getty pic.twitter.com/NirZELEloi — New York Post (@nypost) May 19, 2025

