Deolane Bezerra: advogada leva filha para fazer procedimento estético na orelha; veja vídeo

A advogada Deolane Bezerra dividiu opiniões na internet ao revelar que sua filha Valentina, de 6 anos, iria fazer um procedimento estético. A filha caçula da influenciadora fez o chamado “otomodelação avançada” para diminuir o tamanho das orelhas e corrigir o que os médicos chamam de “orelha de abano”.

Segundo Deolane, foi um desejo da própria garota que estaria incomodada com sua aparência e decidiu realizar o procedimento.

“Ela está se sentindo um pouco incomodada, tampando [a orelha] com o cabelinho. Então a mamãe aqui ligou para a clínica e falou com os melhores. Só 40 minutinhos, não tem dor e fica só alguns pontinhos”, disse Deolane em vídeo publicado nas redes sociais com a filha no colo.

Segundo a clínica, o procedimento realizado é “minimamente invasivo”, feito com fios e sem a necessidade de cirurgia. Feito no consultório e sob anestesia local. Mas crianças podem fazer esse tipo de procedimento?

A resposta é sim. De acordo com especialistas, a otomodelação, inclusive pode ser feita em bebês, ou em crianças cuja orelha ainda está em fase de desenvolvimento, pois a ideia do procedimento é modelar a orelha, principalmente nas crianças que possuem um formato mais proeminente.

Quanto mais pequena a criança for, melhor para fazer o procedimento.

Otoplastia

Também é possível fazer uma cirurgia para corrigir a orelha avantajada, porém, os médicos afirmam que neste caso é melhor que a criança tenha um pouco mais de idade e que já esteja em período escolar, por volta dos 4 a 6 anos, por exemplo. Em adolescentes e adultos, como a orelha não está mais em formação, apenas a cirurgia é capaz de amenizar o tamanho das orelhas.

O procedimento estético consiste na retirada do excesso de cartilagem e a confecção da dobra interna da orelha. Além disso, é possível fazer essa aproximação da orelha ao couro cabeludo.

A cirurgia é realizada em um centro cirúrgico e pode ser utilizada anestesia geral ou local, dependendo da idade da criança e se ela for muito agitada.

Já existe ainda outras cirurgias menos invasivas, com cortes menores e com pontos escondidos, porém, especialistas advertem que continua sendo uma cirurgia com riscos de complicações, como infecções e inflamações na cartilagem. Por isso, é sempre importante procurar um médico especializado no procedimento.

