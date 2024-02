A- A+

rio de janeiro Deolane Bezerra usa colar de chefe do tráfico em baile na Maré, e polícia quer saber quem a convidou Ela participou do baile da Disney, que apresentava show de Oruam, artista patrocinado por site de apostas, segundo a polícia

A influenciadora, advogada e cantora Deolane Bezerra é investigada pela Polícia Civil do Rio após divulgação de foto na qual usa um colar do chefe do tráfico da Maré, Thiago da Silva Folly, o TH da Maré. A imagem foi feita durante o baile da Disney, na Vila do João, comunidade do complexo, na Zona Norte, na noite da última terça-feira (13).

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) investiga a relação de Deolane com traficantes da comunidade.

"Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso" afirma o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

Com ela estavam dois amigos e sua irmã, Dayanne Bezerra. A polícia acredita que a presença da influenciadora no baile pode ter relação com patrocínio de sites de aposta, já que o artista que se apresentava na noite, Oruam, é patrocinado por uma dessas marcas, assim como Deolane.

Chefe do tráfico

Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, chefe da segunda maior facção criminosa do Estado do Rio, estava entre os alvos da ação conjunta entre as polícias Civil e Militar na comunidade. A segunda fase da Operação Maré aconteceu na Vila do João — local onde traficantes foram flagrados em centro de treinamento — e na Vila Pinheiro, ambas no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste.

Ao todo, TH tem 14 mandados de prisão em aberto, expedidos entre os anos de 2015 e 2022, por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ele também estaria envolvido no treinamento de criminosos da facção, feitos num clube na Vila do João. O nome do traficante estaria entre os que constam em mais de mil pedidos de prisão feitos pela Polícia Civil no inquérito relatado em setembro deste ano.

Veja também

BBB 24 Fernanda relata toque no corpo feito por Davi no 'BBB 24' e perfis se pronunciam