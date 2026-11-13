A- A+

Famosos Depardieu desiste de recorrer de sua condenação por agressões sexuais contra duas mulheres Decisão, confirmada por uma fonte próxima ao caso, ocorre após a divulgação de um vídeo no qual o ator aparece tocando sexualmente uma figurante durante as filmagens de outro longa-metragem, lançado em 2013

O ator francês Gérard Depardieu desistiu de recorrer de sua condenação por agressão sexual contra duas mulheres durante uma gravação em 2021, segundo apurou a AFP nesta sexta-feira (13).

A decisão, confirmada por uma fonte próxima ao caso, ocorre após a divulgação de um vídeo no qual o ator aparece tocando sexualmente uma figurante durante as filmagens de outro longa-metragem, lançado em 2013.

As imagens, publicadas na quinta-feira (12) pelos veículos Mediapart e Le Média, mostram a jovem tentando, em vão, afastar a mão do ator.

O vídeo enfraquece a estratégia de defesa do ator, de 77 anos, que afirmou em 2023 que "jamais, sob hipótese alguma, abusou de uma mulher".

Com a desistência do recurso, torna-se definitiva a condenação em primeira instância a 18 meses de prisão com suspensão da pena, proferida em maio de 2025 por duas agressões sexuais cometidas durante as filmagens do filme "Les volets verts".

A sentença incluía uma penalidade adicional por "vitimização secundária", em razão da postura agressiva dos advogados do ator durante a audiência.

Conhecido por filmes como "O Último Metrô" ou "Cyrano de Bergerac", Depardieu foi considerado, durante décadas, um gigante do cinema francês, conhecido em todo o mundo.

Em abril, ele desistiu da ação judicial que movia contra a France Télévisions. Em 2023, a emissora exibiu imagens do ator durante uma viagem à Coreia do Norte, nas quais ele fazia diversos comentários sexistas e degradantes, além de sexualizar uma menina.

O ator pode ser julgado em outro processo, por estupro e agressões sexuais contra a atriz Charlotte Arnould. Depardieu, que nega as acusações desde que foi formalmente acusado em 2020, recorreu contra a realização do julgamento. A decisão será anunciada no dia 26 de novembro.

Veja também