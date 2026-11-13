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Depardieu desiste de recorrer de sua condenação por agressões sexuais contra duas mulheres

Decisão, confirmada por uma fonte próxima ao caso, ocorre após a divulgação de um vídeo no qual o ator aparece tocando sexualmente uma figurante durante as filmagens de outro longa-metragem, lançado em 2013

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O ator francês, Gérard Depardieu, desiste de recorrer de sua condenação por agressões sexuais contra duas mulheresO ator francês, Gérard Depardieu, desiste de recorrer de sua condenação por agressões sexuais contra duas mulheres - Foto: Dimiltar Dikof/AFP

O ator francês Gérard Depardieu desistiu de recorrer de sua condenação por agressão sexual contra duas mulheres durante uma gravação em 2021, segundo apurou a AFP nesta sexta-feira (13).

A decisão, confirmada por uma fonte próxima ao caso, ocorre após a divulgação de um vídeo no qual o ator aparece tocando sexualmente uma figurante durante as filmagens de outro longa-metragem, lançado em 2013.

As imagens, publicadas na quinta-feira (12) pelos veículos Mediapart e Le Média, mostram a jovem tentando, em vão, afastar a mão do ator.

O vídeo enfraquece a estratégia de defesa do ator, de 77 anos, que afirmou em 2023 que "jamais, sob hipótese alguma, abusou de uma mulher".

Com a desistência do recurso, torna-se definitiva a condenação em primeira instância a 18 meses de prisão com suspensão da pena, proferida em maio de 2025 por duas agressões sexuais cometidas durante as filmagens do filme "Les volets verts".

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A sentença incluía uma penalidade adicional por "vitimização secundária", em razão da postura agressiva dos advogados do ator durante a audiência.

Conhecido por filmes como "O Último Metrô" ou "Cyrano de Bergerac", Depardieu foi considerado, durante décadas, um gigante do cinema francês, conhecido em todo o mundo.

Em abril, ele desistiu da ação judicial que movia contra a France Télévisions. Em 2023, a emissora exibiu imagens do ator durante uma viagem à Coreia do Norte, nas quais ele fazia diversos comentários sexistas e degradantes, além de sexualizar uma menina.

O ator pode ser julgado em outro processo, por estupro e agressões sexuais contra a atriz Charlotte Arnould. Depardieu, que nega as acusações desde que foi formalmente acusado em 2020, recorreu contra a realização do julgamento. A decisão será anunciada no dia 26 de novembro.

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