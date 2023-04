Depardieu é acusado de assédio por 13 mulheres: 'Ele tentou tirar minha calcinha'

A- A+

Uma investigação publicada nesta terça-feira, 11, pelo site francês Mediapart contou em detalhes as supostas agressões sexuais do ator Gerard Depardieu entre 2004 e 2022. A reportagem se baseia no depoimento de 13 mulheres, que afirmam ter sido vítimas do ator no set e em locações externas de 11 filmes.

A estrela do cinema francês de 74 anos já era indiciada desde dezembro de 2020 por estupro e agressão sexual, após ser denunciado pela atriz Charlotte Arnould. Segunda ela, o ator a teria estuprado em sua mansão na capital francesa.

Os novos testemunhos foram feitos por atrizes e integrantes da equipe técnica das produções. As agressões descritas pelo site demonstram seguir um padrão. As mulheres afirmam que o ator teria introduzido a mão sem consentimento por diversas partes íntimas do corpo, seja no seio, nas nádegas ou entre as coxas. O ator também tinha o hábito de rosnar e dizer frases obscenas para as mulheres.

De acordo com uma figurante do filme "Big House" (2015), o ator teria subitamente enfiado sua mão debaixo do vestido dela. Mesmo após ter a mão empurrada, o ator continuou o gesto com agressividade. “Ele tentou tirar minha calcinha e me dedar. Era claro que ele não estava interpretando seu personagem", diz a figurante, que preferiu não se identificar.

Das treze mulheres ouvidas por Mediapart, apenas três teriam testemunhado à justiça, mas sem prestar queixa formal. De acordo com elas, suas queixas não eram levadas a sério nos sets das filmagens.

