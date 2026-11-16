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Famosos Depardieu pede desculpas após desistir de recurso contra condenação por agressões sexuais Com a desistência do recurso, a condenação agora é definitiva

O astro do cinema francês Gérard Depardieu pediu desculpas nesta segunda-feira (16), ao anunciar que desistiu de apresentar recurso contra a condenação por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021.

Em maio de 2025, um tribunal de Paris determinou 18 meses de prisão com suspensão da pena por duas agressões sexuais durante as filmagens do longa-metragem "Les Volets verts", do diretor Jean Becker.

Com a desistência do recurso, a condenação agora é definitiva.

"A Justiça se pronunciou. Fui declarado culpado. Eu aceito e assumo esta condenação", escreveu o ator, que apresenta "desculpas profundas e sinceras" a todas as pessoas que "podem ter sofrido" por isso.

"Nos sets de filmagem, durante muito tempo eu me escondi por trás da provocação e da malícia", acrescenta Depardieu, de 77 anos, reconhecendo que suas palavras e "alguns de [seus] gestos" não eram "sem consequências".

Depardieu, que já atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque que enfrenta acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao #MeToo.

O ator, conhecido por filmes como "O Último Metrô" ou "Cyrano de Bergerac", pode ser julgado em outro processo por estupro e agressões sexuais contra a atriz Charlotte Arnould.

Depardieu, que nega as acusações desde que foi indiciado em 2020, recorreu da decisão que determina um julgamento. A Justiça deve anunciar se confirma o processo em 26 de novembro.

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