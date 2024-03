A- A+

BBB 24 Depois da conquista do Top 10 no BBB 24, Beatriz comemora com aliados: ''parecia quase impossível'' Sete participantes já conquistaram essa marca e após o 14° Paredão o ranking estará completo

No último domingo (24), a casa do Big Brother Brasil 24 formou o 14° Paredão entre Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden. Após a saída de um desses participantes, os brothers fecham o Top 10 desta edição.

Apesar disso, podemos confirmar sete brothers neste pódio disputadíssimo: Alane, Beatriz, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique e Pitel. Três dos quatros emparedados ainda precisam passar pelo Paredão desta semana para garantir a conquista. O programa deste ano começou com 26 pessoas confinadas.

Livre da berlinda, a paulista Beatriz celebrou a marca com seus aliados Alane e Matteus: "Estar com vocês no Top 10 é surreal. É uma coisa que até um tempo atrás parecia quase impossível", disse a apresentadora do Brás.

"A gente não acredita, e hoje tá querendo ir mais adiante e passar desse Top 10. Mas se tu olhar atrás, quando a gente entrou, aquele monte de gente... Já saíram 16 pessoas. Vai sair né, saíram 15", comentou o gaúcho que está no 14° Paredão.

