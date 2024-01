A- A+

BBB 24 Depois da festa, Deniziane e Matteus tomam banho juntos no BBB 24 Brother declarou seu desejo de ficar com a colega de confinamento, durante a madrugada

Após o final da terceira festa do BBB 24, o elenco já estava se organizando para dormir quando Denizane e Matteus resolvem tomar banho juntos. A sister ajudou o brother a limpar o papel picado espalhado pelo corpo.



Durante a madrugada, Matteus confessou à Deniziane o seu interesse em ficar com ela. A mineira, contudo, disse que não entrou no programa para formar casal. Em outra conversa com Davi sobre o assunto, ele ainda aconselhou a fisioterapeuta a "seguir o seu coração".

