Depois de 20 anos, Mariana Bridi volta às novelas como Mirtes, em "Êta Mundo Melhor!"

Um turbilhão de pensamentos passou pela cabeça de Mariana Bridi ao voltar a explorar, depois de 20 anos, seu lado atriz. Ela, que não fazia novelas desde “Floribella”, na Band em 2005, retornou aos folhetins no enredo de “Êta Mundo Melhor!”.



Porém, antes de gravar a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, Mariana retomou seu contato com a atuação no projeto Potencializa, uma oficina de desenvolvimento de talentos artísticos da Globo.



“Quando eu recebi o convite para participar do Potencializa, na hora eu pensei: ‘Meu Deus, será que ainda sei fazer isso?’. Mas durante o processo, me reencontrei como atriz e foi realmente muito potente.



Espero que esse recomeço traga uma nova trajetória de muitas personagens! E ‘Êta Mundo Melhor’ foi o melhor presente de 2025, que novela incrível, do texto ao figurino aos atores a equipe e direção! É tudo impecável, sou completamente apaixonada pela nossa novela”, celebra.



Na trama das seis, Mariana interpreta Mirtes, uma jovem de boa família que foi parar no Dancing depois da ruína financeira dos pais. Ela, porém, acaba se apaixonando pelo vilão Ernesto, papel de Eriberto Leão, e vira sua aliada.



Personagem

“A construção de personagens de época é interessante de fazer porque a gente acaba estudando o contexto social daquela época, o papel da mulher, para poder dar veracidade. Mirtes tem uma ingenuidade que eu acho muito interessante de interpretar, ela acredita nas pessoas, ela quer encontrar o amor, eu acho que Mirtes tem uma forma muito positiva de ver a vida! Eu acho isso encantador”, aponta.



Para integrar o núcleo do Dancing, Mariana precisou mostrar seus talentos na dança. Logo nas primeiras semanas de preparação para a novela, ela encarou uma série de workshops de diferentes tipos de dança.



“Toda apresentação que fazemos, temos ensaios para aprender a coreografia. Não sei se sou a pessoa mais talentosa para dança, mas eu me divirto muito nos ensaios e na hora da gravação. Das nossas apresentações, a de cancã, que foi ao ar no Réveillon do Dancing, foi a minha preferida”, revela.



Família

Empresária e influenciadora digital, a atriz de 40 anos é filha da jornalista Sônia Bridi e do diretor de novelas Edson Spinello. De volta às novelas, Mariana tem se divertido com a repercussão do enredo das seis. Ela, inclusive, revela uma forte torcida do público pela vida amorosa da personagem.



“Me divirto com os comentários. Todos torcem para que Mirtes encontre um amor de verdade que compense tudo que ela passou nas mãos de Ernesto. E eu também estou nessa expectativa, acho que ela merece ter um final feliz! Mas até lá, ainda tem muita bagunça e diversão pra rolar com todo nosso núcleo do Dancing, a dupla dinâmica Mirtes e Francine (Luciana Fernandes) ainda vão aprontar algumas”, promete.



SERVIÇO

"Êta Mundo Melhor!” – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

