Depois de 27 anos, Sum 41 chega ao fim; confira

A banda de pop punk canadense, "Sum 41", confirmou nesta segunda-feira (8), o seu último albúm ("Heaven :x: Hell") e a última turnê. O grupo anunciou a despedida com um post nas redes sociais.

Conhecidos pelos sucessos do começo dos anos 2000, auge do gênero, "Fat Lip", "In too Deep" e "Still Waiting", a banda começou como um cover do NOFX. O nome deles se dá pelo fato de terem se formado no 41º dia do verão ('summer' em inglês, que pode ser abreviado para sum).

Composta por Deryck Whibley (vocalista e compositor), Cone McCaslin (baixo), Tom Thacker (teclado), Dave Baksh (guitarra) e Frank Zummo (bateria), o grupo explicou que pretende terminar todos os shows agendados antes de fazer a turnê de despedida.

Confira postagem:

