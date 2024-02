A- A+

BBB24 "Depois de 50 dias, acabou a minha paciência", reclama Wanessa sobre comportamento de Davi no BBB 24 O baiano voltou a ser alvo de críticas após o Sincerão da última segunda-feira (26)

A situação de Davi dentro do BBB 24 tinha melhorado nas últimas semanas, porém o baiano voltou a ser alvo de críticas após o Sincerão.

Em uma roda de conversa nesta terça-feira (27), Wanessa Camargo reclamou da cantoria do brother. "Já não tenho mais paciência. Depois de 50 dias, acabou a minha paciência".

Leidy Elin estava presente no momento e brincou. "Foi 'de arrasta' a paciência". Eu fui no meu limite. Queria ver alguém nesse mundo, sustentar 50 dias, junto na convivência, com a pessoa cantando desse jeito", reforçou Wanessa.

Leidy ressaltou que não dá para viver desse jeito nem com uma pessoa que você é casada e Wanessa concordou. "Se fosse meu marido, eu diria: 'você está proibido de cantar'".

