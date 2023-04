A- A+

BBB 23 Depois de 7h desativado, perfil de Amanda no Twitter volta ao ar. Veja o que aconteceu Na manhã desta terça-feira (11), comunicado informava que a conta da participante no Twitter tinha violado as regras da rede social

Depois de 7h desativado o perfil de Amanda Meirelles no Twitter, voltou ao ar, na tarde desta terça-feira (11). Até então, na página da participante do BBB23 era possível ver um comunicado informando que a conta violou as regras da rede social e por isso teve sua atividade bloqueada.

O problema aconteceu enquanto a página puxava mutirões para salvar Bruna Griphao do 13º Paredão, em que ela enfrenta Fred Nicácio e Sarah Aline. Com o ocorrido, a equipe da atriz correu para as redes sociais, alertando: "Deserto, aviso rapidinho: A conta da @draameirelles foi suspensa. O time já está resolvendo com o twitter! Fiquem calmos que vai dar tudo certo", dizia o comunidado.



O time de Amanda optou por tentar eliminar o médico Fred Nicácio, que é o adversário direto de Bruna na casa.

