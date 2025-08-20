Depois de absolvição, Kevin Spacey vai apresentar trailer de filme no Festival de Veneza

A- A+

Depois dos processos de assédio sexual, dos quais foi absolvido em tribunais americanos e ingleses, o ator Kevin Spacey continua tentando voltar aos holofotes da indústria cinematográfica.



Agora, segundo a revista Hollywood Reporter, ele é presença confirmada no Festival de Veneza, apresentando o trailer do filme "Holiguards", um thriller de ficção científica dirigido por ele e estrelado por Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani e Dolph Lungdren. Spacey também participa do elenco. A apresentação está marcada para o dia 29 de agosto e ainda não há data de estreia do longa.

O roteiro do filme gira em torno do conflito entre as facções sobrenaturais Holiguards e Statiguards, que entram em guerra pelo controle da humanidade. No meio do conflito, uma mulher descobre que é filha de duas lideranças rivais, o que lhe confere o poder de acabar com conflito. Paralelamente, um estrategista da Statiguard prepara um ataque nuclear em Paris, comandando mentalmente um exército de civis.

Esse é o primeiro filme dirigido pelo ator em 20 anos. O último foi "Uma vida sem limites", de 2004, uma biografia musical do cantor Bobby Darin, focada, principalmente, na relação dele com a mulher, Sandra Dee. O trabalho tenta retomar uma carreira que começou em meados dos anos 1980 e foi abalada em 2017, quando surgiram as primeiras alegações de assédio. Por causa disso, ele foi desligado da série "House of cards", da Netlix.

Em maio passado, Spacey esteve num jantar de gala da Better World Fund, durante o Festival de Cannes, para receber um prêmio de reconhecimento pela excelência do trabalho na TV e no cinema.

“Quem teria imaginado que homenagear alguém que foi inocentado em todos os tribunais por onde passou seria considerado uma ideia corajosa?”, disse, na ocasião, o ator Spacey no discurso de agradecimento.

O ator também relembrou o papel de seu empresário durante os processos, que o teria ajudado a “sair desses últimos anos desafiadores não com raiva, não com amargura, não com ressentimento, mas mais presente, mais amoroso, mais compreensivo e mais tolerante do que jamais fui em minha vida.”

