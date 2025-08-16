A- A+

Depois de "Altas Horas", Felca participa do "Fantástico" e fala sobre vídeo de adultização Influenciador recebeu o repórter Estevan Muniz e a equipe do programa em sua casa

Convidado do "Altas horas", de Serginho Groisman, na noite deste sábado (16) o influenciador Felca vai voltar à TV Globo numa entrevista ao "Fantástico" no próximo domingo (17). O tema, em ambos os programas, é aquele que dominou as rodas de conversa no Brasil nos últimos dias: adultização. Felipe Bressanim Pereira conseguiu pautar o debate — inclusive no Congresso Nacional — após produzir um extenso vídeo sobre a erotização de crianças nas redes sociais, a monetização de conteúdo sexualido e a conivência das plataformas digitais com isso.

“Eu queria trazer informação, queria dar luz a esse problema, até porque eu nem imaginaria que ia chegar nesse ponto", disse Felca, que recebeu o repórter Estevan Muniz e a equipe do programa em sua casa. "Então, dar informação, mostrar o que está acontecendo e daí puxar para que as pessoas protejam seus filhos, protejam suas crianças, se protejam e saibam como denunciar”.

Altas horas

No programa de Serginho Groisman, Felca falou sobre as ameaças que vem recebendo por causa do vídeo publicado no YouTube. Em nove dias, o conteúdo já passa de 42 milhões de visualizações.

"Recebo muitas ameaças de processos judiciais e críticas que, na verdade, são tentativas de difamação para me descredibilizar", disse ele no programa, que teve como convidados também Paolla Oliveira, Fábio Porchat e Caco Barcellos. "Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo; tudo era esperado".

