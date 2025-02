A- A+

grammy 2025 Depois de Anitta em 2023, Samara Joy vence Milton Nascimento no Grammy 2025 Jazzista americana tem 100% de aproveitamento na premiação americana

No Grammy 2025, que aconteceu neste domingo (2), a cantora Samara Joy apareceu de novo no caminho da música brasileira, vencendo do cantor Milton Nascimento.

Depois de vencer como "Artista Revelação" em 2023, tirando o sonho dos brasileiros em ver Anitta levar aquele prêmio, ela agora foi a vencedora de " melhor álbum de jazz vocal", por "A Joyful Holiday".

Na categoria, ela concorria com a parceria de Milton com Esperanza Spalding, cantora americana, no disco “Milton + Esperanza”.

No tapete vermelho da premiação principal, transmitido pela TNT e Max, a cantora conversou Carol Ribeiro e mostrou toda sua simpatia ao cantar "Minha saudade", de João Donato e João Gilberto em português.

"Eu aprendi uma música nova", disse, em inglês, quando estava se despedindo.

Ela, então, começou a cantar: "Minha saudade / É a saudade de você /Que não quis levar de mim/ A saudade de você".

Veja também