Depois de "apagada" em ficção sobre Senna, Adriane Galisteu ganha doc; saiba onde e quando assistir
"Meu Ayrton por Adriane Galisteu" é uma produção da HBO Max
De "apagada" e "ignorada" em minissérie de ficção a estrela de série documental. Adriane Galisteu ganha, nesta semana, um espaço só seu para falar sobre a relação com Ayrton Senna, depois do pouco espaço que teve em "Senna", da Netflix, que dramatizou a vida do piloto, morto em maio de 1994 num acidente durante o GP de San Marino.
A série documental "Meu Ayrton por Adriane Galisteu" estreia na quinta-feira, dia 6, na HBO Max.
Com dois episódios de cerca de 1h de duração, Adriane retorna a lugares marcantes no relacionamento dos dois e conta detalhes inéditos sobre o namoro, que nunca foi bem aceito pela família Senna.
Dirigida por João Wainer, a série entrevista o ex-piloto Emerson Fittipaldi, Jacir Bergmann II, um dos melhores amigos de Ayrton; a assessora de imprensa de Senna, Betise Assumpção e o jornalista Roberto Cabrini.
Pouco espaço na ficção
Em novembro do ano passado, a vida do piloto foi tema da série ficcional "Senna", produção da Netflix Brasil estrelada por Gabriel Leone no papel principal. Adriane, representada pela atriz Julia Fioti, teve pouco mais de três minutos de tela. O espaço reduzido gerou críticas de espectadores, principalmente pelo fato de que a ex-namorada Xuxa, interpretada por Pamela,Thomé ter tido quase um episódio inteiro dedicado a ela.