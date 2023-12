A- A+

EUA Depois de divórcio conturbado, Kevin Costner estaria namorando a cantora Jewel, diz imprensa Os dois participaram de um evento beneficente no Caribe

Kevin Costner parece estar recuperado da conturbada separação de Christine Baumgartner. Segundo a imprensa americana, o vencedor do Oscar por "Dança com Lobos" está namorando com a cantora e compositora Jewel Kilcher.

Os Costner e Jewel foram fotografados na Ilha Necker, propriedade do bilionário britânico Richard Branson nas Ilhas Virgens Britânicas, onde os dois faziam parte de uma arrecadação de fundos para a Inspiring Children Foundation. Jewel é uma das fundadoras da organização, e Kevin estava no evento como convidado.

Segundo o site TMZ, Costner e Jewel voaram juntos para o Caribe e saíram muito por mais de uma semana. “Definitivamente havia algo acontecendo. Eles estavam flertando e, quando estavam juntos, era como se os dois simplesmente se iluminassem”, disse uma fonte ao TMZ. Eles também voltaram juntos para os EUA depois da viagem ao Caribe.

Jewel mencionou Costner nas redes sociais, falando sobre o evento:

"Todos os anos, minha fundação e eu vamos à Ilha Necker para ajudar a organizar um evento de tênis para arrecadar fundos para nossas crianças. Jogadores incríveis como Genie Bouchard vêm nos apoiar jogando duplas com o pessoal que vem… é um momento incrível, que uso para relaxar, descansar e brincar com meu filho! Kevin Costner teve a gentileza de orientar nossos filhos este ano, e Sir Richard foi seu inspirador habitual, que também joga um jogo de duplas cruel!

Costner, de 68 anos, resolveu recentemente seu conturbado divórcio de Christine Baumgartner, após 18 anos de casamento. Jewel, 49, se separou do marido, Ty Murray, em 2014. Ela tem quatro indicações ao Grammy e já vendeu 30 milhões de álbuns.

