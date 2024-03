A- A+

REP Festival Depois de edição conturbada em Guaratiba, REP Festival volta em 2024, desta vez no Parque Olímpico Maior evento do rap do país reúne astros como Racionais MC's, Veigh, Cabelinho, Djonga, Orochi, Ryan SP e Xamã para shows em 20 e 21 de abril

Racionais MC's, Veigh, Cabelinho, Djonga, Orochi, Ryan SP, Xamã, MC Daniel, Major RD e Poze do Rodo estão entre os mais de 100 artistas escalados para a próxima edição do REP Festival, o maior evento de rap no país, que acontece no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de abril.

A edição 2024 marca a chegada do festival ao Parque Olímpico, na Barra, depois de um ano no qual, ao ter a permissão negada pela prefeitura para ser realizado no local, a organização levou o REP, a poucos dias do seu início, para um terreno em Barra de Guratiba, onde chuvas torrenciaiais, aliadas à falta de estrutura, provocaram caos e levaram ao cancelamento do segundo dia de shows.

ConeCrewDiretoria, TZ da Coronel, Oruam, Slipmami, Rael, MC Luanna, Chefin e "duas surpresas de peso do rap nacional a serem reveladas em breve" são algumas das outras atrações do REP Festival 2024, que contará com um Palco Encontros, espaço que vai promover colaborações de artistas como Cynthia Luz, Marcelo Falcão e Tássia Reis, Hariel e Don Juan, Tasha e Tracie e Kian, Sidoka e FBC, ADL e Dexter e Papatinho e MC Carol, entre outros.

Com um público estipulado de 50 mil pessoas por dia, as vendas de ingressos começam esta segunda-feira, às 14h, para setores pista e pista premium. A abertura de vendas de camarotes será às 18h. Mais informações e vendas disponíveis no site oficial do evento (https://repfestival.com.br/).

Este ano, o rapper MV Bill, também escalado para os shows, assume o posto de diretor cultural do REP Festival. Paralelamente, William Reis, que ocupou a coordenadoria executiva do Afroreggae, reconhecido por seu trabalho como ativista e empreendedor social, assume a direção de ESG do evento, prometendo uma gestão com responsabilidade social e ambiental.

