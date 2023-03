Depois de maconha e propofol, Yoo Ah-in testa positivo para cocaína e quetamina

A- A+

Após a confirmação de uso de maconha e propofol, um anestésico que induz o sono e é comumente aplicado em cirurgias, o ator Yoo Ah-in, de 37 anos, também testou positivo para cocaína e quetamina, um anestésico com aplicação veterinária, usado geralmente em cavalos.

O consumo de drogas ilícitas configura como crime pela Lei de Controle de Narcóticos na Coreia do Sul. Por isso, o artista é investigado pela polícia. Os últimos dois resultados foram revelados pela TV Chosun nesta quarta-feira. Segundo a reportagem, eles foram obtidos a partir da análise dos fios de cabelo do ator.

Diante da nova informação, a polícia apura os registros de prescrição de quetamina para descobrir se ele usava a droga habitualmente. Além disso, Yoo Ah In deve ser novamente chamado para um interrogatório já na próxima semana.

Astro conhecido por K-dramas famosos, como "Chicago Typewriter" (2017) e "Profecia do Inferno" (2021), ele vinha sendo investigado por consumo de drogas depois que um relatório do Ministério da Segurança Alimentar e Medicamentosa alegou que ele comprou propofol para fins não médicos desde 2021. O resultado do teste, feito pelo Serviço Nacional Forense a partir de uma análise de fios de seu cabelo, foi revelado pela polícia sul-coreana na última quinta-feira (23), de acordo com a imprensa local.

A agência de notícias Yonhap News informou que os investigadores planejam interrogar Yoo novamente "em meio à revelação de novas evidências contundentes", disseram as autoridades.

A confirmação do uso de maconha ficou pronta antes, em 10 de fevereiro, pois saiu mediante teste de urina.

A descoberta, também realizada pelo Serviço Nacional Forense da Coreia do Sul, identificou a substância Tetrahidrocanabinol (THC), componente da cannabis.

A legislação sul-coreana proíbe o uso de drogas, incluindo maconha. Usuários de substâncias entorpecentes ilegais podem ser condenados a até 5 anos de prisão ou pagamento de multa de 50 milhões de wones (R$ 207,6 mil, na cotação atual).

A investigação envolvendo Yoo Ah-in começou no início deste mês, quando o ator foi interrogado pela primeira vez. Ele foi ouvido pelos agentes em 6 de fevereiro. Um dia antes, ele voltou a Coreia depois de uma viagem aos EUA. Diante da investigação, Ah-in foi impedido de sair do país.

Segundo a empresa United Arts Agency, agência que administra a carreira do artista, Ah-in "tem cooperado ativamente com a investigação policial e planeja abordar questões problemáticas".

De acordo com a agência de notícias Yonhap News, a polícia constatou, mediante pedido de investigação do ministério, que o ator consumiu propofol em vários hospitais.

A polícia realizou uma operação de busca e apreensão em clínicas e hospitais, incluindo unidades especializadas em cirurgia plástica, na região sul do sofisticado bairro de Gangnam, em Seul, e na área central de Yongsan nos dias 8 e 9 de fevereiro. Foram apreendidos registros médicos como forma de preservar evidências.

