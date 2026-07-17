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CINEMA

Depois de Matt Damon, um novo Odisseu: desta vez, criado pela IA; veja trailer

Filme totalmente feito com inteligência artificial usou a fisionomia de 12 pessoas e vai poder ser alugado ou vendido no site da produtora

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Cena de 'A Odisseia', de Christopher Nolan: uma nova versão está em pós-produçãoCena de 'A Odisseia', de Christopher Nolan: uma nova versão está em pós-produção - Foto: Universal Pictures/Divulgação

Depois do estardalhaço provocado com "A Odisseia", de Christopher Nolan, uma nova adaptação de Homero está disponível no audiovisual. Desta vez, toda feita pela inteligência artificial.

"Odysseus: The fall", é um filme de 135 minutos do estúdio de cinema de IA Fountain 0, e produzido por Ash Koosha, que já tem no currículo outra obra feita por inteligência generativa: "Dreams of Violets", que trata de recentes protestos no Irã, e estreou no mês passado no Festival de Tribeca, em Nova York.

Segundo a revista Variety, Koosha trabalhou no projeto enquanto finalizava "Dreams of Violets", "Odysseus: The Fall" poderá ser alugado ou comprado no site da Fountain 0.

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Koosha diz que a inspiração foi a própria admiração que tinha pelo herói Odisseu desde a infância. Talvez por isso, tenha usado a sua própria imagem para criar o Ulisses de sua epopéia no IA.

A fisionomia de outras 11 pessoas também foi usada no projeto, criado com o gerador de vídeo por IA Kling e um roteiro basicamente feito de anotações, o que permitiu a Koosha ajustar a história ao longo do processo de produção (atualmente, "Odysseus: The fall", está na fase de pós-produção).

As 12 pessoas que permitiram o uso de suas feições inclui uma atriz, modelos e pessoas sem ligação com o audiovisual. O pagamento do grupo virá de uma participação na receita bruta de “Odysseus”. Surfando na onda da "Odisseia" que entrou em cartaz na quinta-feira (16) no Braisl, à Variety, Koosha admitiu: “Não acho que alguém vá considerar este filme melhor do que o filme do Nolan”. O objetivo é explorar e ampliar as capacidades da IA de criar produtos para o audiovisual.

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