A- A+

CINEMA Depois de Matt Damon, um novo Odisseu: desta vez, criado pela IA; veja trailer Filme totalmente feito com inteligência artificial usou a fisionomia de 12 pessoas e vai poder ser alugado ou vendido no site da produtora

Depois do estardalhaço provocado com "A Odisseia", de Christopher Nolan, uma nova adaptação de Homero está disponível no audiovisual. Desta vez, toda feita pela inteligência artificial.

"Odysseus: The fall", é um filme de 135 minutos do estúdio de cinema de IA Fountain 0, e produzido por Ash Koosha, que já tem no currículo outra obra feita por inteligência generativa: "Dreams of Violets", que trata de recentes protestos no Irã, e estreou no mês passado no Festival de Tribeca, em Nova York.

Segundo a revista Variety, Koosha trabalhou no projeto enquanto finalizava "Dreams of Violets", "Odysseus: The Fall" poderá ser alugado ou comprado no site da Fountain 0.

Koosha diz que a inspiração foi a própria admiração que tinha pelo herói Odisseu desde a infância. Talvez por isso, tenha usado a sua própria imagem para criar o Ulisses de sua epopéia no IA.

A fisionomia de outras 11 pessoas também foi usada no projeto, criado com o gerador de vídeo por IA Kling e um roteiro basicamente feito de anotações, o que permitiu a Koosha ajustar a história ao longo do processo de produção (atualmente, "Odysseus: The fall", está na fase de pós-produção).

As 12 pessoas que permitiram o uso de suas feições inclui uma atriz, modelos e pessoas sem ligação com o audiovisual. O pagamento do grupo virá de uma participação na receita bruta de “Odysseus”. Surfando na onda da "Odisseia" que entrou em cartaz na quinta-feira (16) no Braisl, à Variety, Koosha admitiu: “Não acho que alguém vá considerar este filme melhor do que o filme do Nolan”. O objetivo é explorar e ampliar as capacidades da IA de criar produtos para o audiovisual.

Veja também