CARNAVAL 2024 Depois de Ney Matogrosso, BaianaSystem é anunciada como atração do Enquanto Isso na Sala de Justiça Prévia acontece no dia 26 de janeiro, no Pavilhão Interno do Centro de Convenções

Além de Ney Matogrosso, o line-up do Enquanto Isso na Sala de Justiça vai contar também com a banda BaianaSystem, atração anunciada nesta quarta-feira (29) no perfil oficial da prévia no Instagram.

Marcada para o dia 26 de janeiro no Pavilhão Interno do Centro de Convenções de Pernambuco, a prévia - uma das mais tradicionais do Carnaval de Recife - está com ingressos à venda no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 99.





Será o segundo ano, e de forma consecutiva, que a BaianaSystem participa do baile, tal qual ocorreu o ano passado. O cantor e compositor Gilberto Gil foi o grande nome anunciado pela prévia - que também teve Martins, Os Gilsons, Isaar e banda Malícia Champions.









