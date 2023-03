Depois de prestar depoimento, MC Guimê diz que está "buscando o perdão" de Lexa

A- A+

Após prestar depoimento na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá, MC Guimê falou sobre como está sua relação com a cantora Lexa.

De acordo com Lucas Pasin, colunista do UOL, o funkeiro disse que "Estamos buscando o perdão", quando questionado sobre a esposa. Ainda de acordo com o colunista, Guimê ficou cerca de uma hora na delegacia prestando depoimento e saiu acompanhado de equipe e advogados. Ao jornalista, disse que "em breve fará novos esclarecimentos".



A Deam de Jacarepaguá informou ao UOL que imagens oficiais do programa foram solicitadas e as intimações foram entregues. A investigação está em andamento. Segundo apuração do Splash, Dania também já prestou depoimento na própria sexta, após deixar o confinamento.

Entenda o caso

MC Guimê e Cara de Sapato foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a prestarem depoimentos em um inquérito que apura o crime de importunação sexual no BBB 23.

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de importunação sexual contra Dania Mendez. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento. Já o lutador de MMA forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

Além disso, Bruna Griphao foi apalpada pelo bumbum por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder. Ambos foram eliminados do programa.

