A- A+

saúde Depois de susto com a saúde, João Gordo perde 45 kg com boxe e exercícios físicos Notório sedentário que chegou a bater a marca dos 200kg nos tempos dos problemas com drogas, o vocalista dos Ratos de Porão vem treinando há 10 meses e hoje em dia consegue até correr

Com uma depressão e 20 quilos acumulados durante a pandemia, o vocalista dos Ratos de Porão, João Gordo, chegou a 2022 com sérios problemas de saúde: a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, diagnosticada três anos antes, se agravou e o deixou quatro meses na UTI, em seis internações ao todo. "Estou bem e tal, mas se eu ando até a esquina já estou morrendo. Agora no inverno fui fazer uns shows no Sul, voltei gripadão e comecei a sentir falta de ar de novo", disse ele ao Globo, após o susto.

Uma tsunami de carinho dos amigos, preocupados com a sua saúde, e a morte, em dezembro passado, de um velho companheiro (Jabá, ex-baixista dos Ratos, aos 60 anos, por problemas nos rins, depois de anos de abusos de drogas), acenderam mais uma vez a luz para João e ele começou uma rotina de exercícios físicos, incluindo o boxe, que o fizeram perder 45 quilos.

"Há um ano, eu tava com 169,8 kg, cara. E agora eu tô com 124", comemorou João Gordo (aos 60 anos, completados em março), em entrevista à coluna VivaBem do UOL, logo depois de correr na esteira e de fazer uma sessão de boxe no quintal de sua casa, na zona oeste de São Paulo.

Depois de muitos problemas com a obesidade ("minha luta vem desde quando era criança, já passei por operação [de redução] de estômago e outras ações cirúrgicas. A última que eu fiz se chama plasma de argônio, que cria uma espécie de calo na boca do estômago, e emagreci dez quilos. Mas, por um passe de mágica, voltei a comer igual antes e engordei tudo de novo", disse João ao Globo em 2022), só mesmo o exercício físico para salvá-lo.

"Na minha vida inteira, eu só joguei xadrez, videogame, fumei maconha e bebi, tá ligado?", disse João Gordo ao Viva Bem, depois de 10 meses sem álcool, com alimentação regrada e atividade física. Eele revelou que a primeira vez em que pensou que ia morrer foi por volta do ano 2000, por causa dos exageros com drogas aliados ao peso, que chegava aos 200 kg. Em 2003, uma cirurgia bariátrica fez com que ele chegasse aos 129 kg.

De bengala e sem fôlego

Mas aí veio a pandemia, com a interrupção dos shows dos Ratos e uma série de problemas financeiros. "Eu tava bem louco, cara. Doidão, gordão, fumando cigarro, bebendo, fazendo tudo que não podia, cara. E eu tive uma pneumonia", contou ao Viva Bem o cantor, que chegou, nessa época, aos 170 kg, com os quais apareceu em apresentação da banda no Rock in Rio de 2022. Ele andava de bengala e não tinha fôlego para cantar.

A morte de Jabá foi a gota d´água: "Foi eu chegar ali na frente do caixão, abraçar o Jão, que é o meu companheiro de banda há 42 anos, e falar assim: 'Cara, quem vai primeiro agora? Eu ou você?'. Acho que esse foi o ponto X, que no meu cérebro desgraçado deu um 'puim', e eu acho que acordei um pouco", disse João ao Viva Bem.

O cantor tem se exercitado diariamente com o preparador físico Paulo Manzini, que introduziu o boxe no seu treinamento. "Peguei o João com condicionamento físico zero. Foi um processo paulatino. Ele fazia caminhadas intercaladas e hoje até consegue correr. Não é o melhor para ele, porque tem problemas no joelho, mas ele gosta de fazer corridas curtas. E usamos o boxe pra aumentar o gasto calórico, que é algo que ele tem prazer de fazer", explicou Manzini ao Viva Bem.

A perda de peso de João ainda passou por uma reeducação alimentar, orientada por uma endocrinologista, e a decisão de parar de beber, inspirada pelo exemplo de amigos como Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura.

Veja também

BBB 24 Após eliminação do BBB 24, Giovanna explica origem da rivalidade com Beatriz