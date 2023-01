Depois do Queridômetro, participantes questionam atitude de Gabriel Santana

A- A+

Na manhã desta quinta-feira (26), Paula e Amanda conversaram no Quarto Deserto a respeito do Queridômetro, repercutindo uma fala inesperada de Gabriel Santana. É que, enquanto os emojis apareciam ao longo do dia, o ator questionava o fato de ter recebido cinco plantas, destacando estar convicto do próprio jogo:



"Ele falou assim: 'Olha, Paulinha. Porque a gente é rival aqui no jogo. Lá nós somos oito, vocês são 12. É um contra o outro. Eu gosto muito do Fred, mas se precisar votar nele amanhã, eu voto em qualquer um para não sair"'. comentou Paula.



"Cara de Sapato" é o primeiro a levantar: "planta, Gabriel? Esqueça!" Paula devolve: "Foi chocante! Não tem nada de planta."

