Celebridades Depois do tênis detonado, o jeans sujo de Kyle Jenner vira moda custando R$ 3.400; confira Influencer fez campanha da peça criada em parceria com a Acne coberta de lama

Primeiro foi a vez do tênis Paris Sneaker, da grife Balenciaga, todo detonado e custando US$ 625, algo em torno de R$ 3.100, virar febre entre famosos, inclusive no Brasil, entre eles a influencer GKay. Depois veio a bolsa que parece saco de lixo, da mesma marca, vendida pelo equivalente a R$ 9.400. Agora o que está bombando é o jeans sujo de lama, da Acne Studios, que chega a custar R$ 680 no site (R$ 3.400) e teve a influencer Kyle Jenner como estrela.

As imagens da campanha lançada no fim de agosto foram feitas pelo fotógrafo holandês Carlijn Jacobs. Na ocasião Kyle disse que amou a simplicidade do conceito que a coloca de topless nas imagens.

A modelo Hailey Bieber, mulher do cantor Justin Bieber, já mostrava antes mesmo dessa campanha para onde caminha o mercado vintage do jeans: apareceu no Coachella Festival com o seu modelo devidamente sujo.

