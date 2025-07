Depressão e 'mudança radical': irmão de Marília Mendonça abandona redes sociais

A- A+

Em setembro de 2022, pouco menos de um ano após a morte da irmã — a cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos —, João Gustavo Mendonça lidou com uma forte depressão, agravada por um quadro de esofagite aguda.



À época, o rapaz, hoje com 24 anos, entendeu que precisava de um tempo afastado do trabalho como cantor nos palcos. E mais. Ele necessitava de um distanciamento total da "forte carga emocional", nas palavras dele, gerada pelas redes sociais, algo que vem enfrentando novamente agora devido à repercussão negativa da disputa judicial envolvendo a guarda do sobrinho, o pequeno Léo Mendonça Huff, de 5 anos.

Na última terça-feira (1º), João Gustavo compartilhou um vídeo, por meio do Instagram, em que aparece aos prantos depois de a Justiça determinar que Léo, filho de Marília Mendonça, permanecerá sob a guarda do pai, o cantor Murilo Huff, até a conclusão da ação judicial.



O jovem estudante de Nutrição afirma viver um "momento de preocupação" e diz temer pela própria família, já que Ruth Moreira, mãe dele e de Marília, tem sido alvo de comentários agressivos na web.

Instantes após a publicação do vídeo, João Gustavo excluiu o próprio perfil das redes sociais. A situação atual é parecida com o momento que ele viveu em 2022. No passado, o jovem se tornou alvo de críticas por retomar a carreira artística, com uma ampla agenda de shows ao lado da então dupla sertaneja Dom Vittor, menos de um ano após a morte da irmã. Seguidores o questionaram, à época, pelo fato de demonstrar "felicidade" por meio das redes sociais.

Ele abordou o assunto, ao Globo, na ocasião. "Hoje entendo o que é a internet. Entendi o que eles (os 'haters") querem. E isso ninguém vai ter. Isso não me afeta, porque sei o que estou fazendo. Deus também sabe. E sei que não estou querendo ganhar fama em cima do que aconteceu. Ninguém quer isso. Ninguém nunca faria esse tipo de coisa", afirmou.

Nos meses seguintes, porém, João Gustavo começou a dar sinais, diante de amigos e agentes, que gostaria de desistir da carreira musical. Com muito custo, Ruth Moreira, a Dona Ruth, convenceu o filho caçula a mudar de ideia: "Você vai continuar na música, e não tem escolha", a matriarca disse ao jovem, ressaltando que Marília ficaria feliz com o fato, já que ela era sua empresária. O rapaz seguiu o conselho da mãe, mas persistiu com a sensação de que algo pesava em sua consciência.

Uma turnê de shows foi anunciada, mas acabou não ganhando forma em 2022. Os lançamentos das canções da dupla João Gustavo & Dom Vittor também foram sendo adiados. Até que... Em setembro daquele mesmo ano, veio o anúncio de que João Gustavo precisaria dar uma pausa — e encerrar, enfim, um ciclo na carreira artística — para tratar uma depressão e lidar com o "luto mal vivido".

Gradualmente, submetendo-se a um tratamento médico e psicológico, o jovem se recuperou. "Se você levantar do caixão, o velório acaba", ele escreveu, ao mostrar que a dedicação a uma rotina intensa de exercícios físicos havia se tornado aliada importante na retomada da saúde mental.

Com uma "mudança radical" no visual, João Gustavo hoje é admirador do fisiculturismo e estudante de Nutrição. Empresário, o rapaz gere uma marca de roupas fitness, com sede em Goiânia (GO), e voltadas para o uso em atividades físicas.

O que aconteceu com Dona Ruth?

Dona Ruth se tornou alvo de ataques nas redes sociais após a repercussão da briga judicial com o ex-genro, o cantor Murilo Huff, pela guarda do neto Léo Mendonça Huff. Nas redes sociais, rumores dão conta de que o anúncio da venda de pertences pessoais da cantora, em iniciativa tomada por Ruth, teria sido a gota d'água para que Murilo buscasse a Justiça para obter a guarda total do filho.

Fruto do antigo relacionamento com Marília, a criança passava a maior parte do tempo sob os cuidados da avó materna desde a morte de Marília Mendonça. Sem dar mais detalhes, o ex-companheiro da sertaneja revelou, por meio das redes sociais, que descobriu "verdades" recentemente. A decisão preliminar da Justiça é que a criança fique sob a guarda do pai até que o caso ganhe uma resolução definitiva no tribunal.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. As acusações foram rebatidas por Ruth, que usou as redes sociais para expor os cuidados despendidos com o neto. De lá pra cá, ambos vêm trocando farpas na internet.

Fato é que, depois de rifar o violão que pertenceu à filha e entregar o instrumento ao vencedor do sorteio — numa ação que visava arrecadar fundos para o Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos inaugurada na última segunda-feira (30), em Goiânia (GO) —, Ruth voltou atrás na decisão. Conforme o GLOBO apurou, a empresária, de 56 anos, comprou de volta o objeto de valor afetivo.

Quem tomou a dianteira na negociação com o ganhador do sorteio foi o advogado Robson Cunha, representante jurídico de Dona Ruth, como a mãe de Marília é chamada. Ele confirma o fato ao GLOBO:

— No momento em que o violão foi entregue ao ganhador, eu negociei com o ganhador da rifa e o comprei de volta.

Desde que foi anunciada a venda do violão de Marília Mendonça, parte dos fãs da artista vinha demonstrando indignação nas redes sociais. Admiradores da obra da sertaneja acusaram Dona Ruth por tratar os bens da filha de maneira irresponsável.

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", reclamou uma seguidora de Dona Ruth, à época da divulgação das vendas das rifas por valores a partir de R$ 2. Na ocasião, o carro da artista também foi leiloado. Outra internauta opinou com revolta: "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal!"

