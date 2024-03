Deputado, família de pecuaristas: quem é Euclydes Pettersen, affair da e-BBB Gabi Martins

A- A+

O romance está no ar — literalmente. Neste sábado (2), a ex-BBB Gabi Martins foi flagrada em uma imagem publicada nas redes sociais pelo deputado federal de Minas Gerais Euclydes Pettersen, intensificando os rumores de um affair entre os dois.



A cantora sertaneja já havia publicado fotos no mesmo dia dentro de um jatinho, sem revelar com que estava ou aonde estava indo. Deois, o político postou um vídeo de dentro de seu avião, no qual Gabi aparecia no reflexo do vídeo.

Nascido em Governador Valadares, em Minas Gerais, Euclydes Pettersen tem 39 anos e vem de uma tradicional família de comerciantes e pecuaristas da cidade. Formado em Direito, ele e é deputado federal e presidente do Republicanos em seu estado, mas se afastou do cargo de Câmara dos deputados na semana passada, para coordenar a organização da legenda para as eleições municipais de outubro.

Pettersen e a ex-BBB, também mineira, passaram a virada do ano juntos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, ao lado de amigos, segundo informações do jornal Extra. Depois, estenderam a viagem para Caraíva e Trancoso, na Bahia, com direito a passeio de helicóptero. Depois, Gabi voltou para Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde vive com a família.





Nenhum dos dois chegou a assumir o romance, mas têm trocado curtidas nas redes sociais desde então. O último relacionamento oficial da sertaneja, de 27 anos, foi com o gamer Lincoln Lau, em março de 2023. Na época, ela afirmou ter sido traída, após três meses de namoro.

