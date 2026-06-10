A- A+

Crime Deputado pede prisão do cantor francês Patrick Bruel por acusações de abusos sexuais Cantor de 67 anos, que durante décadas foi um dos mais famosos da França, com milhões de discos vendidos, foi detido na segunda-feira (8) em Paris, segundo o Ministério Público de Nanterre

Os promotores franceses pediram nesta quarta-feira (10) o indiciamento e a prisão preventiva do cantor e ator popular Patrick Bruel, após dois dias de detenção para interrogá-lo sobre várias acusações de estupro e abusos sexuais.

“O procurador da República solicita a abertura de uma investigação judicial contra ele e seu indiciamento por atos de estupro, tentativa de estupro, agressões sexuais e assédio sexual relativo a nove vítimas, crimes entre 2010 e 2019”, indicou o Ministério Público em um comunicado.

O cantor de 67 anos, que durante décadas foi um dos mais famosos da França, com milhões de discos vendidos, foi detido na segunda-feira em Paris, segundo o Ministério Público de Nanterre.

O MP também informou ter incluído no processo denúncias de estupro, tentativa de estupro, agressão sexual e assédio sexual de outras 13 vítimas, ocorridas entre setembro de 1992 e setembro de 2008, mas que podem ter prescrito.

Sob pressão das revelações de novos casos, Patrick Bruel, que negou todas as acusações, cancelou a maior parte de sua próxima turnê na França e no exterior, que deveria começar em junho.

Veja também