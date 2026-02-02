Seg, 02 de Fevereiro

PERNAMBUCO

Deputado propõe título de Cidadão Pernambucano para Wagner Moura, de "O Agente Secreto"

Wagner foi, inclusive, indicado ao Oscar 2026 como Melhor Ator, e já venceu diversos outros prêmios, como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro

Wagner Moura foi indicado ao Oscar por "O Agente Secreto"Wagner Moura foi indicado ao Oscar por "O Agente Secreto" - Foto: Etienne Laurent/AFP

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Rodrigo Farias (PSB), deu entrada com uma proposta para conceder ao ator, diretor e produtor baiano Wagner Moura o título de Cidadão Pernambucano.

O ator, que também tem proposta legislativa aberta para tornar-se Cidadão Recifense, vem ganhando muito espaço na cultura do estado por protagonizar o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Wagner foi, inclusive, indicado ao Oscar 2026 como Melhor Ator, e já venceu outros prêmios, como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro.

No comunicado enviado à imprensa informando a abertura da proposta legislativa na Alepe, o deputado explicou que o objetivo é reconhecer a "contribuição artística e forte ligação" do ator com o estado. 

“Wagner Moura é um artista de dimensão global, mas que nunca esqueceu as suas raízes e o papel que Pernambuco teve em sua trajetória. Ele carrega nosso estado no coração e o leva consigo por onde passa”, afirmou Rodrigo Farias.  

A relação de Wagner Moura com o estado começou há mais de duas décadas, muito antes de "O Agente Secreto". O ator foi revelado nos palcos recifenses ao protagonizar a peça "A Máquina", adaptação do livro de Adriana Falcão dirigida pelo pernambucano João Falcão. A montagem estreou no Armazém 14, no Recife Antigo, e foi o ponto de partida para uma carreira que viria a projetá-lo nacional e internacionalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidadão Recifense
No último dia 13 de janeiro, o vereador Carlos Muniz (PSB) protocolou uma proposta legislativa para conceder a cidadania recifense ao ator Wagner Moura.

Como justificativa, Carlos Muniz ressaltou que a produção audiovisual elevou o nome da cidade no cenário internacional, destacando elementos icônicos da cultura local.

“Este filme representa muito Recife, como a Praça do Menino, o Cinema São Luiz, o Ginásio Pernambucano, bem como a Cabeluda. É Recife no topo do mundo da indústria cinematográfica. Importante frisar que isso é um fato inédito e que nossa cidade está muito bem representada”, afirmou o parlamentar.

"O Agente Secreto" no Oscar
Com quatro indicações, o longa-metragem pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, igualou o feito de “Cidade de Deus”, que, em 2004, também concorreu em quatro categorias na mesma premiação.

O filme pernambucano concorrerá à estatueta mais cobiçada do cinema mundial nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), novidade desta edição.

O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).

A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".

Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

