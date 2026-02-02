A- A+

PERNAMBUCO Deputado propõe título de Cidadão Pernambucano para Wagner Moura, de "O Agente Secreto" Wagner foi, inclusive, indicado ao Oscar 2026 como Melhor Ator, e já venceu diversos outros prêmios, como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Rodrigo Farias (PSB), deu entrada com uma proposta para conceder ao ator, diretor e produtor baiano Wagner Moura o título de Cidadão Pernambucano.

O ator, que também tem proposta legislativa aberta para tornar-se Cidadão Recifense, vem ganhando muito espaço na cultura do estado por protagonizar o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Wagner foi, inclusive, indicado ao Oscar 2026 como Melhor Ator, e já venceu outros prêmios, como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro.

No comunicado enviado à imprensa informando a abertura da proposta legislativa na Alepe, o deputado explicou que o objetivo é reconhecer a "contribuição artística e forte ligação" do ator com o estado.

“Wagner Moura é um artista de dimensão global, mas que nunca esqueceu as suas raízes e o papel que Pernambuco teve em sua trajetória. Ele carrega nosso estado no coração e o leva consigo por onde passa”, afirmou Rodrigo Farias.

A relação de Wagner Moura com o estado começou há mais de duas décadas, muito antes de "O Agente Secreto". O ator foi revelado nos palcos recifenses ao protagonizar a peça "A Máquina", adaptação do livro de Adriana Falcão dirigida pelo pernambucano João Falcão. A montagem estreou no Armazém 14, no Recife Antigo, e foi o ponto de partida para uma carreira que viria a projetá-lo nacional e internacionalmente.

Cidadão Recifense

No último dia 13 de janeiro, o vereador Carlos Muniz (PSB) protocolou uma proposta legislativa para conceder a cidadania recifense ao ator Wagner Moura.

Como justificativa, Carlos Muniz ressaltou que a produção audiovisual elevou o nome da cidade no cenário internacional, destacando elementos icônicos da cultura local.

“Este filme representa muito Recife, como a Praça do Menino, o Cinema São Luiz, o Ginásio Pernambucano, bem como a Cabeluda. É Recife no topo do mundo da indústria cinematográfica. Importante frisar que isso é um fato inédito e que nossa cidade está muito bem representada”, afirmou o parlamentar.



"O Agente Secreto" no Oscar

Com quatro indicações, o longa-metragem pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, igualou o feito de “Cidade de Deus”, que, em 2004, também concorreu em quatro categorias na mesma premiação.



O filme pernambucano concorrerá à estatueta mais cobiçada do cinema mundial nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), novidade desta edição.



O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).

A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".

Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

