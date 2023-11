A- A+

DIA DO BREGA Deputados cantam 'Garçom', de Reginaldo Rossi, durante audiência para debater o Dia do Brega Na audiência, deputados debateram a possibilidade de celebrar a data justamente em 14 de fevereiro

Deputados da Comissão de Cultura da Câmara cantaram a música “Garçon”, de Reginaldo Rossi, em uníssono, durante audiência pública do colegiado para debater a criação do “Dia Nacional do Brega”, nesta terça-feira. A iniciativa fez parte de um conjunto de ações voltadas ao segmento com objetivo de pensar e implementar políticas públicas que fortaleçam o movimento brega na cena nacional.

Na audiência, deputados debateram a possibilidade de celebrar a data justamente em 14 de fevereiro, dia do nascimento de Reginaldo Rossi.

A audiência teve a presença do filho de Reginaldo, Roberto Rossi. Os músicos Conde do Brega, Michelle Mello, Brega Bregoso, Dany Myler, Rodrigo Mell e Nega do Babado, que estavam no plenário, puxaram a cantoria.

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), autor do projeto de lei, ressaltou a importância desse debate.

" Hoje o dia é para ouvir. Fiz um compromisso enquanto deputado federal de lutar para que a voz do povo estivesse em Brasília e eu tenho certeza que o brega traz essa voz. Precisamos fortalecer a cadeia cultural e econômica impulsionadas pelo movimento brega no Brasil " pontuou.

