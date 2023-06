Dermatologistas comentam harmonização facial de Stenio Garcia: 'quantidades absurdas'

A- A+

A harmonização facial, nome popular para aplicação de preenchedores no rosto com fins estéticos, feita por Stenio Garcia, é o assunto que dominou as redes sociais deste a tarde da última terça-feira. Aos 91 anos, ele apareceu bem diferente no SBT e em postagem em suas redes sociais, mostrando os serviços das cirurgiãs-dentistas que realizaram os procedimentos.

Segundo as profissionais, houve aplicação de toxina botulínica, mais conhecida como Botox, e preenchimento de regiões como malar, bigode chinês, mandíbula, mento, lábio e marionete (ruga que parte do canto da boca até o queixo).

Dermatologistas membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no entanto, consideraram exagerado o volume de substância injetada no ator.

"Colocaram quantidades absurdas de ácido hialurônico para alargar e reestruturar o rosto dele e também toxina botulínica na testa", diz o dermatologista Igor Manhães, que atende na Clínica Les Peaux, no Rio. "Mas há fotos diferentes do vídeo que está circulando nas redes sociais. Aquele vídeo provavelmente deve estar editado e ele, com muita maquiagem além da enorme quantidade de ácido hialurônico que foi colocado. Porque aí vemos que o rosto está mais inflado ainda que nas fotos."

A dermatologista Tatiana Veras, também do Rio, salienta que uma grande de seringas com preenchedor em uma pessoa de 91 anos de idade pode ter um efeito estético contrário ao esperado:

"Se você coloca muita quantidade de ácido hialurônico, essa pele vai cair, não há tônus para sustentar o peso", diz a médica, salientando outros riscos, que vão além da questão estética. "O rosto tem muitos vasos e nervos. Quanto mais volume for aplicado, mais risco de atingi-los e gerar uma complicação, que podem ir de infecções a necroses."

Depois dos procedimentos com excessos, Igor ressalta que uma gripe ou uma infecção qualquer podem disparar a formação de edemas no rosto, causando efeitos indesejados de assimetria.

