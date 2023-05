Desaparecido, ator é achado morto dentro de próprio baú, concretado em terreno do Rio

A- A+

O baú em que o corpo do ator Jeff Machado foi encontrado pertence ao próprio artista. Nas redes sociais, o modelo e produtor exibia a mobília de casa. Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, é possível observar uma coleção de baús de diversas cores, incluindo o que ele foi enterrado.

Um ex-ficante de Jeff, que preferiu não ser identificado, contou ao Globo que já desconfiava que o baú pertencesse a ele. De acordo com o homem, o ator era uma pessoa extremamente bondosa e tranquila. Para ele, o crime pode ter sido motivado por uma disputa de terreno ou homofobia.

— Quando eu soube que ele havia sido colocado em um baú, desconfiei na hora que seria algum dos dele. Ele tinha um bem grande e colocava no pé da cama. O Jeff era uma pessoa extremamente bondosa, amava os animais, gostava de aproveitar a vida na natureza e não brigava com ninguém. O terreno dele estava sob disputa. Acredito que isso pode ser uma motivação para o crime. Também pode se tratar de homofobia — conta o rapaz.

Jeff Machado, desaparecido desde janeiro, foi achado amarrado dentro de um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O sumiço dele, cujo nome completo é Jefferson Machado da Costa, foi notado pela família após oito de seus cachorros terem sido encontrados abandonados nas ruas de Campo Grande, onde ele vivia numa casa. O ator também demostrava gosto especial pela música brasileira, que pode ser contatado pelo nome dados aos cães: ️Bebel Gilberto️, João Gilberto,️ Nara Leão, Tom Jobim,️ Miúcha, Rita Lee, Nando Reis, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Gil, Cazuza, Elis Regina e Tim Maia.

Mensagens

As trocas de mensagens entre Maria das Dores Estevão Machado e seu filho, o ator Jefferson Machado, foram o ponto de partida para ela estranhar o comportamento dele e suspeitar de um desaparecimento. Desde o dia 27 de janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma investigação para descobrir o paradeiro do ator.



A mãe de Jeff foi quem procurou a polícia para prestar queixa do sumiço do filho. Segundo ela, o rapaz, que sempre respondia por áudios, passou a respondê-la apenas por texto, usando uma linguagem que não era a habitual. Ela pedia para ouvir a voz do filho, que respondia dizendo não poder mandar áudios.

A polícia chegou ao local onde estava o corpo do ator na última segunda-feira. Ele foi encontrado e encaminhado para o IML, onde foi identificado. O laudo saiu ontem, confirmando que era mesmo o corpo do ator desaparecido.



A confirmação foi feita pelas digitais, segundo o advogado da família Jairo Magalhães. Ele diz ainda que a principal linha de investigação aponta para um homem que se apresentava como amigo de Jeff que teria alugado a casa onde o corpo foi encontrado. A proprietária do imóvel, ainda segundo Magalhães, foi ouvida nesta quarta-feira.

Veja também

LUTO Fãs resgatam vídeo de Tina Turner e Beyoncé performando juntas; assista