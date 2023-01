A- A+

CINEMA Desapega!, comédia estrelada por Gloria Pires e Maisa, ganha trailer e cartaz oficiais Com direção de Hsu Chien, o longa chega aos cinemas no dia 9 de fevereiro

A Imagem Filmes divulgou trailer e cartaz oficiais de Desapega!, comédia dirigida por Hsu Chien (“Ninguém entra, ninguém sai” e “Quem vai ficar com Mário?”) e estrelado por Gloria Pires e Maisa, que vivem mãe e filha nas telonas.

Com estreia marcada para 9 de fevereiro, o longa tem roteiro assinado por Leandro Matos, com colaboração de Gloria Pires, Hsu Chien, Bruna Boeing, Victor Michels e Tiago Lima Cunha, e é produzido pela Rubi Produtora em coprodução com Bronze Filmes, Audaz Filmes e Telecine. A distribuição é da Imagem Filmes.

Bem-sucedida em sua carreira como organizadora pessoal e controlada de seu vício em compras há sete anos, Rita (Gloria Pires) é convidada a liderar um excêntrico e divertido grupo de apoio a compradores compulsivos, onde conhece Otávio (Marcos Pasquim), com quem engata um relacionamento amoroso. Tudo está bem, até que recebe a notícia de que Duda (Maisa), sua filha única e melhor amiga, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar fotografia em Chicago, nos Estados Unidos, e tem planos de sair de casa.

De maneira leve e bem-humorada, o filme aborda a ansiedade da separação como gatilho para uma recaída no consumismo da protagonista. Confira trailer:

Veja também

realeza Príncipe Harry confessa uso de cocaína, mortes no Afeganistão e briga com irmão em novo livro