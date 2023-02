"Desastre épico": Trump critica Rihanna após apresentação no Super Bowl

A- A+

O ex-presidente americano Donald Trump usou sua rede social Truth Social para fazer críticas ao show da cantora Rihanna no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que aconteceu no último domingo.

"Desastre épico: Rihanna deu, se dúvida alguma, a pior apresentação de intervalo da história do Super Bowl — Isso após insultar mais da metade de nossa nação, que já está em declínio, com sua linguagem chula e ofensiva", publicou Trump para seus 5 milhões de seguidores.

Não é a primeira crítica do ex-presidente dirigida à cantora nos últimos dias. Na quinta-feira, Trump já havia dito, também no Truth Social que Rihanna "não tem talento" e é "ruim em tudo". Ainda segundo o republicano, "Sem seu estilista ela não seria NADA."

Esse primeiro ataque de Trump a Rihanna veio após seu ex-médico oficial, dos tempos em que ainda era presidente dos EUA, criticar no Instagram uma postagem da cantora pop. Também republicano, Ronny Jackson criticou Rihanna por escrever "Foda-se Donald Trump" em um cadillac.

"Ela fez uma carreira vomitando imundície degenerada enquanto fala mal da América sempre que pode", escreveu Jackson, no Truth Social.

