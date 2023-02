A- A+

BIG BROTHER BRASIL "Descobri que era preta aqui", revela Paula, em conversa com outros participantes negros do BBB 23 Durante o bate-papo no banheiro, sister relembrou episódio de racismo vivido na escola

Na madrugada desta terça-feira (14), após o Jogo da Discórdia, participantes do BBB 23 participaram de um bate-papo sobre questões raciais. Durante a conversa informal, Paula revelou que só entedeu que era uma mulher negra dentro do programa.

Depois de dialogarem na parte externa, Fred Nicácio e Gabriel Santana encontraram Marvvila e Sarah Aline no banheiro. Em seguida, Paula e Ricardo também apareceram no local.

O encontro, que ocorreu por acaso, foi celebrado pelo médico. "Adoro quando eu estou do nada assim no meio de uma roda do BBB e vejo que só tem preto. isso é muito massa, cara. Olha isso aqui. É muito massa. E preto de tudo que é tipo", comemorou.



Ricardo falou sobre como o debate racial se tornou presente no seu cotidiano após ele ingressar no mestrado. “Porque eu fiz faculdade particular, com pouquíssimos pretos. Quando você vai pra universidade pública, além de aula, tem movimentos dentro da faculdade”, explicou.

"Vários pretos descobrem que são pretos na faculdade", pontuou Fred. Ao ouvir a frase do médico, Paula revelou: "Eu descobri aqui no Big Brother”.

Fred perguntou se a descoberta da sister havia acontecido quando ela foi convidada por ele para tirar uma foto. Depois de ouvir a confirmação da paraense, ele a abraçou e gritou: “Sabia!”.

“Juro, descobri que era preta aqui. Foi naquela hora que ele disse ‘vem os pretos tirar foto’”, contou a sister. Em seguida, ela lembrou de um episódio de racismo sofrido nos tempos da escola.

“Falaram que eu não poderia ser a noiva da quadrilha, porque a noiva precisava ter olhos claros e ser loira. Uma negra do 'cabelo ruim' não poderia ser a noiva da quadrilha", desabafou.



Veja também

Rainha do Rock Curada de câncer no pulmão, Rita Lee surge de cabelo curto em aparição rara nas redes sociais