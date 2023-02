"Descobri que faço a chuca", diz Cara de Sapato ao relatar como limpa a bunda; entenda

A- A+

O jeito certo de limpar a bunda foi assunto de uma conversa entre Key, Bruna, Aline, Amanda, Marvvila e Cara de Sapato, na área externa da casa. Ao relatar a maneira que se higieniza após defecar, Cara de Sapato descobriu por seus colegas que faz "chuca" após usar o banheiro.



"O certo é usar o chuveirinho", comentou Amanda. "Nos Estados Unidos não tem chuveirinho. Eu tive que comprar e instalar", relatou Cara de Sapato.

Depois do comentário, as meninas explicaram ao lutador que ele "faz a chuca". Ele, então, questionou o que significa. "O que é chuca? Como é?", indagou. "Você não sabe o que é chuca?", perguntou Marvvila, para a negativa do brother. "Chuca é limpar o c* para dar o c*", ensinou Key.

"No caso, eu não vou dar, mas eu só limpo. Eu deixo entrar um pouco", disse Sapato. "Tu deixa a água sair até ficar potável?", questionou Marvvila. "Isso! Isso é limpeza, pô. Isso é higiene!", comentou o brother.

Marvvila brincou dizendo que Key também faz e a atleta negou, justificando que nunca quis fazer anal. Surpreso com a informação, Cara de Sapato disse: "Descobri que faço a chuca".

Cuidados com a higiene anal

Depois de evacuar, especialistas orientam sobre a maneira correta de higienizar a região perianal. Confira algumas dicas:



- Sempre limpe a área gentilmente, usando papel higiênico umedecido. Jogue fora cada pedaço de papel depois de usar uma única vez, evitando contaminar novamente a área que você acabou de limpar.

- Sempre que possível, lave a área do ânus após evacuar. Um bidê é o ideal. Se isso não for possível, você pode usar o chuveirinho. Ou você pode usar uma toalha descartável com água morna. Evite flanelas e esponjas, já que podem ser ásperos e difíceis de manter limpos.

- Não misture desinfetantes ou antissépticos na água que usa para se lavar, eles podem irritar e, muitas pessoas são sensíveis aos produtos químicos contidos neles. Use apenas água morna, é o que há de melhor.

- Evite usar produtos com perfume forte, como sabão perfumado, talco, ou desodorantes na área. Escolha um sabão sem aroma (como o para bebês).

- Quando secar a área seja muito gentil. Dê tapinhas de leve com papel higiênico macio, ou com uma toalha macia. Não esfregue.

- Trate toda a área como a pele de um recém-nascido. Se você sentir irritação, um secador de cabelos usado com pouca potência pode ser mais confortável (use com cuidado!).

- Use roupas íntimas de algodão, para permitir que a pele respire. Evite jeans apertado ou outras roupas que possam ter atrito com a área. Pacientes do sexo feminino farão bem em evitar meias-calça.

- Evite usar cremes ou loções na área, a menos que tenha sido instruído por um médico a isso.

- Seu médico ou enfermeiro pode sugerir que você use um lenço barreira, que forma uma camada protetora sobre a pele, especialmente se você tiver diarreia e tem evacuado muito frequentemente.

- Se você precisar usar um pad absorvente por causa de incontinência, se certifique que sua pele não entre em contato com plástico e que a superfície é bem macia. Seu enfermeiro pode informar qual seria a melhor escolha.

- Quando possível, a menos que você tenha sido instruído em contrário, tenha uma dieta saudável, bem balanceada, tome bastante líquido, e se exercite o quanto puder.

- Mulheres são instruídas a se limparem da frente para trás, isto é, na direção oposta do canal urinário e vaginal, porque bactérias do intestino podem infeccionar esses canais.

