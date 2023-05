A- A+

Turismo Descobrindo Canadá: paisagens e principais pontos turísticos do país do norte

Conhecido por suas belas paisagens naturais, sua rica cultura e suas cidades repletas de boa energia, o Canadá é um destino turístico muito popular. Com uma grande variedade de atrações e atividades, o país tem algo a oferecer para todos os tipos de viajantes.

Neste artigo exploraremos algumas das principais atrações do reino de gelo (como é chamado comumente devido ao seu clima frio e neve abundante durante os meses de inverno) e esclareceremos se é necessário visto para viajar ao país. Confira!

Um dos principais destaques do Canadá são suas paisagens naturais deslumbrantes. De suas montanhas majestosas às florestas intocadas, o país é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza.

Requerimentos para ingressar no país

Antes da abordagem de alguns assuntos é preciso aclarar algumas questões, como se é necessário visto para o Canadá. A resposta é sim, para a maioria dos viajantes. Os cidadãos de países que não fazem parte do programa de isenção de visto do Canadá (como os Estados Unidos) precisam solicitar um visto de visitante antes de entrar no país.

No entanto, existem algumas exceções para determinados tipos de viagens e cidadãos de determinados países. Por exemplo, os cidadãos dos Estados Unidos podem viajar para o Canadá sem visto, desde que tenham um passaporte válido e atendam a outros requisitos.

Além disso, alguns viajantes podem ser elegíveis para um visto de trânsito ou um ETA (Electronic Travel Authorization), que é um tipo de autorização de viagem eletrônica para visitantes de países selecionados (é possível verificar toda a informação relativa a vistos no site da embaixada ou consulado canadense).

Parques Nacionais

O Canadá é um país com uma grande quantidade de território protegido por meio de sues parques nacionais. Ao todo, são 48 parques nacionais, cada um com suas próprias paisagens e atrações únicas, que variam desde montanhas, lagoas e florestas a geleiras, desertos e pradarias. Todos eles são protegidos cuidadosamente pelo governo do país para preservar a natureza e a vida selvagem. Aqui estão alguns exemplos dos parques nacionais mais conhecidos do Canadá:

O Parque Nacional Banff, localizado na província de Alberta, é um dos destaques, oferecendo uma paisagem de montanhas, lagos cristalinos e trilhas para caminhadas desafiadoras. É o parque nacional mais antigo do Canadá e o terceiro mais visitado do mundo.

Outra atração popular é o Parque Nacional Jasper, também em Alberta, que abriga a famosa Icefields Parkway, uma trilha panorâmica que passa por geleiras, lagos e montanhas.

A província da Colúmbia Britânica é outro destino popular, com suas cidades pitorescas e paisagens costeiras deslumbrantes. Ali fica o Pacific Rim National Pakr, famoso por seus penhascos de calcário, águas cristalinas e trilhas para caminhadas.

Pontos históricos e culturais

Além das paisagens naturais, o Canadá também é conhecido por seus pontos turísticos culturais e históricos. A cidade de Quebec, por exemplo, é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com sua arquitetura europeia antiga e charmosas ruas cheias de viradas e paralelepípedos.

Toronto, a maior cidade do Canadá, oferece uma variedade de atrações culturais, incluindo o Royal Ontario Museum, a CN Tower e o Distillery District, uma área localizada no centro da cidade que anteriormente era uma destilaria de uísque e hoje é um bairro de entretenimento e arte, com prédios de tijolos vermelhos bem preservados que datam do século XIX.

No Distillery District rolam todo o ano muitos eventos culturais que atraem multidões de turistas, mas principalmente durante a temporada de festas, como o Toronto Christmas Market (Mercado de Natal de Toronto).

Outra atração popular é o Parque Olímpico de Montreal, que foi construído para os Jogos Olímpicos de Verão de 1976 e hoje é uma atração turística popular, oferecendo passeios guiados e exposições.

Algumas conclusões

Em resumo, o Canadá é um destino turístico incrível, com uma variedade de atrações para todos os gostos. De suas paisagens naturais deslumbrantes a seus pontos turísticos culturais e históricos, o país é um lugar que vale a pena visitar.

E embora seja necessário um visto para a maioria dos viajantes, existem opções disponíveis para tornar a entrada no país mais fácil e conveniente.

Veja também

Música Orquestra Criança Cidadã abre temporada de concertos com obras de Beethoven e Villa-Lobos