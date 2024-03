A- A+

BBB 24 Desconfiada sobre o jogo de Pitel no BBB 24, Fernanda dispara: ''me deixou um questionamento'' A carioca relatou ter certas atitudes da alagoana que ela não gostou e geraram um alerta na amizade entre as duas

Nesta sexta-feira (22), Fernanda desabafou com MC Bin Laden sobre suas desconfianças em relação a Pitel. Na academia da casa do BBB 24, a carioca relatou ter certas atitudes da alagoana que ela não gostou e geraram um alerta na amizade entre as duas.



Fernanda começa compartilhando com Bin que ela decidiu conversar com a amiga sobre as situações que incomodaram ela durante o programa.

''Não gostei disso, não gostei do que rolou, mas tiveram tantos momentos que a gente esteve tão firmes, tão fortes juntas, será que eles anulam esse ?'', disse a modelo.

O funkeiro aconselhou a sister sobre a fidelidade da alagoana na amizade entre as duas.

"Eu acredito muito que a Pitel é muito fiel à você, muito. Você é a opção número um dela, ela não vai abrir mão de você. É uma conversa muito séria... eu acho que às vezes, o que ela pode ter feito ou falado, nem ela teve noção, maldade'', falou Bin.

Para o cantor as duas devem conversar e continua: ''Por mais que ela seja uma pessoa inteligente, responsável, ela ainda tem umas coisinhas que ela é muito nova, ela ainda tem umas imaturidades de algumas coisas que eu não concordo. Então, você pode estar vendo uma maldade que ela não tá vendo a ponto de fazer você se sentir assim".

Fernanda acredita nessa hipótese e ressalta que a sua dúvida é sobre o jogo e não é algo sentimental. Além disso, para a sister essa situação só pode ser resolvida entre Pitel e ela.

Porém, a carioca sente ser um constante alvo dentro da casa do BBB, enquanto a alagoana tem uma posição confortável nas dinâmicas, por isso a modelo questiona até que ponto vale defender sua aliada, sabendo que ela teve uma fala que pode ser prejudicial para o seu jogo.

"Eu também, não quero abrir mão dela de forma alguma, por isso defendo, protejo, luto e jogo com ela. Só que a partir do momento que seu melhor aliado, melhor amigo, faz um posicionamento que tá nem aí se preocupando com você naquele momento, mas se preocupou com você em vários outros e tal, isso me deixou um questionamento muito grande", expressou Fernanda.

A carioca e o paulista concordaram que Pitel deixa as pessoas ao redor desconfortáveis com algumas falas. Por considerar a assistente social uma amiga verdadeira, Fernanda decidiu que vai apontar essa problemática para ela.

