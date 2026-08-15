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CINEMA Descubra o que assistir no streaming no Dia do Solteiro comemorado neste sábado (15) Dez filmes selecionados para ressignificar a solteirice nesta data

Uma data voltada para celebrar a independência, a liberdade e o autocuidado é o Dia do Solteiro, comemorado no Brasil, neste sábado, 15 de agosto. Para quem pensa que a pessoa solteira é infeliz, incompleta ou sente vergonha do próprio estado civil, a editoria Cultura+ apresenta uma seleção de filmes para ressignificar a solteirice.

Longe de significar solidão, uma vida solteira repleta de emoções é aquela baseada em desfrutar dos próprios limites, desejos, paixões e descobertas. A pessoa cria vínculos com o mundo ao seu redor, mas sem a necessidade de um relacionamento romântico.

Se você está solteira, confira também a playlist para ouvir neste Dia do Solteiro.

Confira a lista:

''Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte''

Em “Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte” (2026) uma jovem diretora (Hannah Einbinder) ganha a chance de revitalizar uma franquia slasher esgotada. Ao visitar a estrela original do filme, hoje uma atriz reclusa e misteriosa (Gillian Anderson), as duas entram em um delírio ensanguentado de desejo e medo.

''Apenas Uma Vez (Once)'', de John Carney

Em Dublin, um músico de rua que conserta aspiradores de pó e uma jovem imigrante tcheca que vende flores se conhecem por acaso. Unidos pela paixão pela música, eles iniciam uma forte colaboração artística, ajudando-se a enfrentar seus traumas do passado e a buscar seus sonhos

''Columbus'', de Kogonada

Dirigido por Kogonada, Columbus (2017) acompanha Casey, uma jovem que vive com a mãe em recuperação de dependência química em Columbus, Indiana, e Jin, um homem coreano preso na cidade após seu pai arquiteto cair em coma. Em meio à arquitetura modernista local, os dois criam uma conexão profunda para lidar com incertezas sobre o futuro.

''Comer, Rezar, Amar'', de Ryan Murphy

Comer, Rezar, Amar (2010), dirigido por Ryan Murphy e estrelado por Julia Roberts, acompanha Liz Gilbert, uma mulher que percebe que sua vida — com casamento, casa e carreira — não a faz feliz. Após um divórcio difícil, ela decide passar um ano viajando pela Itália, Índia e Bali em busca de autoconhecimento, prazer e equilíbrio espiritual

''Companheiros, Quase Uma História de Amor'', de Peter Chan

O filme Companheiros, Quase Uma História de Amor (1996), dirigido por Peter Chan, acompanha Li Jun (Leon Lai) e Qiao Li (Maggie Cheung), dois imigrantes chineses em Hong Kong. Ele quer juntar dinheiro para se casar. Eles viram amigos e depois se apaixonam, mas enfrentam desencontros e barreiras ao longo de uma década

''Demolição''

O filme “Demolição” (2015) acompanha Davis Mitchell (Jake Gyllenhaal), um banqueiro de investimentos bem-sucedido que entra em colapso emocional após perder sua esposa em um trágico acidente de carro. Sem conseguir sentir tristeza da forma esperada, ele inicia uma jornada incomum de reflexão e desconstrução da própria vida

''Dias Perfeitos'', de Wim Wenders

O drama franco-alemão Dias Perfeitos (Perfect Days, 2023), dirigido por Wim Wenders, acompanha a rotina metódica e pacífica de Hirayama (Kōji Yakusho), um homem de meia-idade que trabalha limpando banheiros públicos em Tóquio. Ele encontra grande satisfação nas pequenas coisas da vida, como ler, fotografar árvores e ouvir uma excelente trilha sonora em fitas cassete.

''Falsa Loura'', de Carlos Reichenbach

Falsa Loura (2007), dirigido por Carlos Reichenbach, acompanha Silmara (Rosanne Mulholland), uma bela operária da periferia paulista que sustenta o pai ex-presidiário. Usando sua beleza e sexualidade como escape de sua vida opressora, ela se envolve com dois ícones da música popular, vivenciando duras e traumáticas lições sobre ilusão, aparências e a realidade social.

''Frances Ha''

O filme Frances Ha (2012), dirigido por Noah Baumbach e estrelado por Greta Gerwig, acompanha Frances, uma jovem solteira de 27 anos que vive em Nova York. Ela é aprendiz em uma companhia de dança, mas luta para pagar o aluguel e encontrar seu lugar na vida adulta, especialmente após se distanciar de sua melhor amiga

''John Wick'', de Chad Stahelski

John Wick: De Volta ao Jogo (2014), dirigido por Chad Stahelski, acompanha um ex-assassino de aluguel aposentado que tenta viver o luto pela morte da esposa. Quando gângsteres invadem sua casa, roubam seu carro e matam seu cachorro — o último presente deixado por ela —, ele retorna ao submundo do crime em busca de vingança

''O Convite''

Em O Convite, Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde) formam um casal em crise e preso à rotina. A vida deles muda quando convidam os vizinhos Hawk (Edward Norton) e Piña (Penélope Cruz) para jantar. O encontro casual se transforma em uma noite caótica de revelações, crises e humor ácido.

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