Desde que foi 'descoberto' vendendo cerveja na rua, Daniel Erthal ganha quase 400 mil seguidores

Galã de "Malhação 2005" e agora vendedor ambulante de cerveja com a "Ilha da sede", Daniel Erthal não tem o que reclamar da popularidade online que a história gerou. Desde que foi "descoberto" pelo Extra, na última quarta-feira, circulando com sua carrocinha pelas ruas de Copacabana, Zona Sul do Rio, o ex-ator ganhou 390 mil seguidores no Instagram. Nesta terça-feira, ele 473 mil seguidores.

Segundo a última atualização dos dados da ferramenta Crowdtangle, da Meta (que contam o total de seguidores como 471.4 mil), o crescimento foi de 467.93%. Daniel recebeu apoio de vários famosos da classe artística, em especial, atores, como Chay Suede, Rômulo Arantes e Silvero Pereira.

Em entrevista ao programa "Domingo espetacular", da Record TV, Daniel disse pretende seguir no ramo e ampliar o empreendimento.

— A pandemia bateu em todo mundo, mas principalmente na classe artística — disse ele. — Eu empreendi e fracassei várias vezes. Mas o fracasso antecede o sucesso. Graças a esse trabalho, consigo pagar a conta de luz e levar meu cachorro no veterinário, e isso me enche de força e resiliência para continuar.

Na reportagem, ele também revelou que ainda aguarda autorização para trabalhar como ambulante e que, neste momento, precisa driblar a fiscalização, mas contou que pretende abrir novos pontos de venda. Enquanto isso, segue a ocupação artística na produção de um filme.

— A prioridade é minha carreira como ator — declarou Daniel.

Quem é Daniel Erthal

Daniel nasceu em Bom Jardim, no Rio de Janeiro, em 1982. Aos 17 anos de idade, entrou para a escola de teatro Tablado. Já em 2004, fez seu primeiro trabalho na televisão na novela “Da Cor do Pecado”, da TV Globo. Em seguida, engatou em “Malhação”, onde ganhou destaque com o personagem Léo. No ano seguinte, ele fez uma participação especial do seriado "Sítio do Pica-pau Amarelo".

Longe da TV desde 2022, Daniel atuou nas novelas "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", "Milagres de Jesus", "A terra prometida", "Rock story" e "Jezabel". Ele também participou do "Dança dos famosos", em 2006.

Foi em 2013 que Daniel começou a se dedicar ao ramo de cervejas e fundou a Cervejaria Erthal, além de criar uma Oktoberfest – intitulada Oktoberthal – em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. "É um recomeço para mim", disse ele, em entrevista em 2018, quando estava sem contrato na TV e buscando oportunidades como ator.

Além de vender cervejas nas rua de Copacabana, Daniel Erthal também vende nudes na web. Ele tem um perfil no site de conteúdo adulto Onlyfans onde comercializa fotos e vídeos. Para ter acesso ao conteúdo erótico ele cobra a quantia de 20 dólares, o equivalente a R$ 98,4.

