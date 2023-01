Deseja que o seu lar seja um museu? Ensinamos-lhe a decorar com pinturas!

A- A+

As pinturas individuais ou de galeria são uma maneira infalível de decorar para elevar qualquer espaço, desde que sejam colocadas de acordo com as suas regras básicas. Portanto, antes de tirar o seu martelo e começar a quebrar buracos por todo o lado, leia estas dicas que reunimos para ajudá-lo a pendurar suas pinturas sem estragar suas paredes, para que você continue tendo um spot maravilhoso para desfrutar do 20Bet bookmaker.

Escolha cuidadosamente seu trabalho artístico

A seleção da pintura, ilustração ou fotografia que irá vestir suas paredes, assim como sua respectiva pintura, é um chamado ao coração. Deve captar sua atenção e transmitir algo positivo que ressoe com você, como uma lembrança de uma grande viagem, um lugar que você não visitou ou mesmo um quadro que se encaixa perfeitamente em sua decoração. Por outro lado, obras genéricas, como pinturas com frases motivacionais ou silhuetas de rostos, podem transformar sua casa em um espaço impessoal.

É tudo uma questão de proporção

As imagens não devem ser colocadas muito alto ou muito baixo na parede, não há nada mais desconfortável do que ver uma imagem muito alta ou muito baixa, para não mencionar distorcer a perspectiva do seu espaço. Então, qual é a altura certa para pendurar um quadro? Embora haja algumas exceções, a regra padrão é 1,70 cm acima do chão ou do nível dos olhos de uma pessoa. Isto também dependerá do tipo e do tamanho da pintura que você deseja pendurar, porém, estas são excelentes referências.

Dimensões de sua obra de arte

Colocar uma pintura grande em um espaço muito pequeno pode brincar com o visual de forma negativa e vice-versa, portanto você deve levar em conta as dimensões de sua obra de arte ao escolher o lugar ideal para colocá-la. Se você pretende colocá-lo acima de um sofá ou cama, você pode aplicar uma regra simples: o tamanho da pintura tem que ser mais de dois terços do tamanho do móvel embaixo dele, caso contrário será muito pequeno; se não houver nenhum objeto, esta regra se aplica a toda a parede.

Uma galeria em sua própria casa

Criar uma composição de imagens para sua casa é uma opção muito na moda. Certamente você já viu em alguns espaços este tipo de arranjos que parecem ser colocados aleatoriamente, no entanto, são composições muito bem estudadas e coordenadas com a intenção de conseguir um efeito de galeria do museu. Fotografias, pinturas e até mesmo algumas litografias podem compor a coleção desde que todas as obras sigam um fio condutor comum. Para sua galeria você pode escolher fotos de suas viagens ou quadros de seu artista preferido.

A estrela do lar

Ao contrário das famosas galerias de parede, há simplicidade, e apesar de ter muitos ou poucos quadros e arte em sua casa, é sempre bom ter a estrela da mostra. Estamos falando daquela pintura icônica em sua casa, seja ela herdada, comprada, grande ou pequena, por um pintor famoso ou por ninguém que você conheça. Isso não importa. O importante é que você dedique um espaço único a essa pintura ou obra, há sempre um lugar especial para essa peça. Você pode acentuar seu destaque colocando uma lâmpada de museu sobre ela.

