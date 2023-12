A- A+

Asterix Desenho de Asterix vai a leilão apesar de enorme controvérsia A casa de leilões Millon decidiu manter a venda do desenho original

Um desenho original do ilustrador francês Albert Uderzo, que mostra o herói Asterix e datado de 1963, será leiloado no domingo em Bruxelas, embora familiares do desenhista afirmem que se trata de uma peça roubada.

Trata-se do desenho original da capa de "Asterix e Cleópatra", de 32x17 centímetros e valor cujo valor está avaliado entre 400.000 e 500.000 euros (entre 2,11 e 2,63 milhões de reais).

Apesar da controvérsia, a casa de leilões Millon decidiu manter a venda.

De acordo com a casa de leilões, o desenho é do filho de um homem que se tornou proprietário da peça há mais de 50 anos "por uma doação feita por Uderzo".

No entanto, a viúva de Uderzo, Ada, e a sua filha, Sylvie, questionaram a propriedade do desenho.

Sylvie Uderzo alega que o atual proprietário da obra original não possui "nenhum certificado" nem menção escrita pelo ilustrador.

Em novembro, a advogada francesa Orly Rezlan anunciou que havia formalizado antes da promotoria de Bruxelas, em nome de Ada e Sylvie, uma denúncia por “furto com abuso de confiança ou roubo”.

O argumento central da família é que o próprio Uderzo afirmou publicamente que se opunha à venda de qualquer um dos seus desenhos que não possuísse uma dedicatória.

Esse argumento, no entanto, é rejeitado pela filial belga da Millon, uma centenária casa de leilões fundada em Paris e que deseja se tornar uma referência no mundo da história em quadrinhos.

“O motivo da oposição expressada pela família Uderzo, segundo o qual um original não autografado seria necessariamente resultado de um roubo, não resiste a uma análise jurídica”, afirmou a empresa.

Arnaud de Partz, diretor-geral da Millon Bélgica, disse que "muitas peças não autografadas [de Uderzo] já foram colocadas à venda oficialmente, em leilão público".

Na capa da história em quadrinhos original, de 1963, Uderzi fez uma paródia do filme de Hollywood “Cleópatra”, que foi à época a mais cara da história do cinema.

A Cleópatra desenhada por Uderzo adota a mesma pose que a atriz Elizabeth Taylor no cartaz do filme.

Enquanto Asterix posa como Júlio César - interpretado por Rex Harrison no filme - e Obelix de Marco Antônio, que no filme foi interpretado por Richard Burton.

Nos anos recentes, desenhos originais de celebridades, histórias em quadrinhos, têm atraído um grupo crescente de colecionadores, o que explica o aumento dos preços.

Em fevereiro, um desenho original da história em quadrinhos belga Hergé, criado em 1942 para a capa de "Tintim na América", foi vendido por 2,16 milhões de euros (11,4 milhões de reais) em Paris.

Veja também

CINEMA Filmes de cineasta palestina são exibidos pela primeira vez no Recife, no Cinema da Fundação