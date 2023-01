A- A+

piovani x pedro scooby Desentendimentos entre Luana Piovani e Pedro Scooby envolvem pensão de R$ 25 mil; Entenda Os nomes da atriz e do surfista ficaram em alta recentemente por causa de alguns desentendimentos envolvendo os três filhos do ex-casal

Mais um capítulo da conturbada relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby parece ter chegado ao fim. A atriz usou as redes sociais para contar que recebeu, do surfista, o restante da pensão dos filhos que, no total, chega a R$ 25 mil.

O valor veio à tona porque Piovani relatou em um vídeo no Instagram que o ex-marido tinha pagado R$ 17 mil de pensão, e mencionou o percentual de 70% do valor acordado por eles. Depois de trocarem farpas na web algumas vezes nas últimas semanas, Piovani contou que Pedro tinha pagado o que restava.

O Pedro pagou o resto da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, uma boa notícia. O sol nasceu, eu estou de pé, então continuamos com esperança, mas é sempre difícil. Precisava desse circo? Não era só ter pago? Melhor assim, aí oficializa tudo, desabafou a atriz.

Os nomes da atriz e do surfista ficaram em alta recentemente por causa de alguns desentendimentos envolvendo os três filhos do ex-casal.

Tudo começou quando Luana postou um vídeo com um desabafo, criticando o ex-marido por ter dado um celular de presente de Natal aos filhos. A atriz pediu que tivesse acesso às senhas dos aparelhos para que pudesse monitorar o uso das crianças.

Scooby respondeu à atriz de forma sucinta e disse que tinha um aplicativo de monitoramento no celular das crianças na mesma sequência de stories que falou sobre o estado de saúde de Aurora.

Depois disso, Luana gravou um vídeo de 10 minutos falando de outro desentendimento que envolve o pai de seus filhos. O assunto da vez era a pensão alimentícia, e Piovani fez questão de dizer que Scooby queria diminuir o valor que paga.

A guarda das crianças também entrou em jogo e Luana falou até em advogado. Depois, tanto ela quanto o surfista compartilharam prints de conversas em seus perfis nas redes sociais.

No meio disso tudo, Aurora, filha de Pedro Scooby e da modelo Cintia Dicker nasceu. Um dia depois do nascimento, no último dia 27, ele revelou que a menina passou por duas cirurgias depois do parto. Scooby também postou registro dos filhos que tem com Piovani visitando a irmã no hospital.

O surfista Pedro Scooby compartilhou um registro da mulher, a modelo Cintia Dicker, amamentando a filha Aurora pela primeira vez. A publicação foi feita um dia depois de o ex-BBB aparecer chorando nas redes ao relatar piora no quadro da menina.

Quase que diariamente, Scooby atualizou o estado de saúde da filha para os seguidores. Ele chegou a postar um vídeo chorando no carro ao deixar o hospital num dia que Aurora precisou passar por outro procedimento.

As últimas atualizações do ex-BBB, no entanto, foram positivas. Ele compartilhou registros da mulher amamentando a filha pela primeira vez. Dias depois, Cintia contou para seus seguidores que Aurora saiu da incubadora e foi para o berço.

