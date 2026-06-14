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São João 2026 Desfile das Bandeiras mantém a tradição dos santos juninos, neste domingo (14) Tradição que celebra os santos do ciclo junino coloriram o Bairro do Recife, que também recebeu programação de shows na Sala de Reboco



O Bairro do Recife recebeu, neste domingo (14), o tradicional Desfile das Bandeiras, louvação brincante e volante às tradições e aos padroeiros dos festejos juninos do calendário do Nordeste brasileiro. Ao todo, 14 grupos oriundos dos mais diversos bairros da capital pernambucana e até de outros municípios do estado.

O desfile, que anima o São João do Recife desde 1993, reuniu pessoas de todas as idades, colorindo as ruas do bairro histórico com fantasias, adereços e ornamentos confeccionados pelas comunidades em uma tradição que atravessa gerações e faz referências aos santos católicos, com forte sincretismo da cultura afro-brasileira.

Tradição

“Trazemos os santos do ciclo junino que são mais festejados - São João, Santo Antônio e São Pedro - mas, na verdade são seis os santos do ciclo. Começa com a bandeira de São José, que é o dia do plantio do milho, depois a gente tem Santo Antônio, São Pedro, São Paulo e, por fim, Santa Ana e São Joaquim. Então, o ciclo junino que começa no final de março vai até julho”, explica Cid Cavalcante, presidente da Bandeira de São João do Bonde, do bairro da Imbiribeira, um dos precursores da tradição das bandeiras no Recife.

“Somos um bloco que nasceu da bandeira de São João. E nosso bloco é vermelho, branco e dourado em homenagem ao orixá Xangô. Nós já fazíamos a bandeira desde 1985. Naturalmente participamos do cortejo dos desfiles das bandeiras e, na década de 1990, demos início a esse movimento e ao longo dos anos incentivamos outras bandeiras que nasceram”, relembrou Cid.

“A bandeira de São João pra gente representa a cultura nordestina. Somos nordestinos e continuamos caminhando com isso, graças a Deus. Estou aqui, firme e forte, com meus 63 anos. A Bandeira de São João do Arraiá é da cidade de Moreno, com muito orgulho. Uma tradição que completou 25 anos”, comemora Kátia Magali.

Já a professora Raquel Eduardo, 65 anos, da Bandeira Cordas e Retalhos, comentou sobre como sua comunidade se engajou nessa tradição. “A gente começou no bairro do Engenho do Meio, em 1998, e já tinha esse valor de manter essa cultura dos santos, que representam os apóstolos. O São João representa esses santos e é um prazer e essa honra fazer parte dessa bandeira”, disse.



Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

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Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

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Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Sala de Reboco

A Avenida Rio Branco, local de dispersão do Desfile das Bandeiras, ontem, recebeu no palco shows de diversos grupos e artistas. A partir das 12h, a apresentação volante do Trio Magia do Sol animava o público, que ainda contou com apresentações ao longo da tarde até a noite, com Lucas dos Prazeres e seu projeto infantil Zé Tamanquinho, Família Salustiano, Salatiel de Camarão, Roberto Cruz e Azulinho.

A professora Cristiane Coutinho, 26 anos, moradora do bairro de Campo Grande, aproveitou a folga de domingo para curtir a programação na avenida Rio Branco. “Acho que o São João da Prefeitura do Recife é um dos melhores, porque valoriza muito nossa cultura local e eu estou achando maravilhoso. Todas as atrações estão maravilhosas!”, elogiou.

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