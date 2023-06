Desfile de Pharrell para Louis Vitton reúne famosos como Rihanna, Jay-Z, Beyoncé e Anitta

Foi o primeiro desfile da Louis Vitton com Pharrell Willians no cargo de diretor criativo de moda masculina da marca. O evento, que aconteceu nesta terça-feira (20), em Paris, chamou atenção pela quantidade de famosos que estiveram por lá.

Amigos de Pharrell, como os casais Beyoncé e Jay-Z, e Rihanna e A$ap Rocky, estiveram na Pont Neuf, na capital francesa, para prestigiar o produtor, cantor e compositor, que assumiu o cargo na grife francesa no lugar de Virgil Abloh, que morreu em novembro de 2021.