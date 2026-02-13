A- A+

MUNDO Designer da Hello Kitty anuncia aposentadoria após quatro décadas Criadora do visual moderno da personagem passa o bastão para nova geração, enquanto marca mantém expansão global

Yuko Yamaguchi, a excêntrica designer da Hello Kitty, a adorável personagem japonesa que se tornou uma marca mundial, vai se aposentar depois de mais de quatro décadas controlando cada detalhe de sua aparência característica.

A artista é responsável, desde 1980, pelo design de Kitty, que oficialmente não é uma gata, mas uma menina de Londres, e supervisionou sua ascensão até se tornar um ícone do fenômeno cultural “kawaii”, que leva seu nome do adjetivo japonês para “bonito”.

Mas agora Yamaguchi, que frequentemente se veste ao estilo de Kitty em público, “passou o bastão para a próxima geração”, informou na terça-feira, em seu site, a Sanrio, empresa criadora da personagem.

A companhia disse que a nova designer, identificada sob o pseudônimo “Aya”, assumirá o posto no fim de 2026.

Yamaguchi “ouviu as opiniões dos fãs, colaborou ativamente com artistas e designers do Japão e do exterior e transformou a Hello Kitty em uma personagem querida por todos”, afirmou a Sanrio, ao mesmo tempo em que agradecia seu trabalho.

Hello Kitty começou sua trajetória como uma ilustração em uma carteira de vinil.





Desde então, apareceu em dezenas de milhares de produtos, de bolsas a panelas elétricas de arroz, e conquistou colaborações lucrativas com Adidas, Balenciaga e outras marcas de primeira linha.

O fenômeno não dá sinais de desaceleração, com um filme da Warner Bros. em preparação e um novo parque temático da Hello Kitty que abrirá as portas no próximo ano na ilha tropical chinesa de Hainan.

Ao contrário de outras exportações culturais japonesas, como Pokémon ou Dragon Ball, há muito pouca narrativa em torno da personagem, cujo nome completo é Kitty White.

Ela tem uma irmã gêmea, Mimmy, um namorado chamado Dear Daniel e um gato de estimação, segundo a Sanrio. Ela adora a torta de maçã de sua mãe e sonha em ser pianista ou poeta.

