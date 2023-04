Designer diz ter criado comercial de pizza com inteligência artificial; veja o resultado

Queijo, pepperoni, vegetais e "outras coisas". Este é o segredo das pizzas da Pepperoni Hug Spot, diz o comercial, postado nos perfis do Instagram e Twitter @pizzalater. Mas não só. Há outro segredo nesta história: a maior parte da "peça publicitária" foi feita a partir de ferramentas de inteligência artificial.

O designer que criou o vídeo contou, nos posts, como foi o processo:

"Comecei fazendo com que o GPT4 criasse o nome do restaurante e escrevesse o script em 'broken english' (como os nativos no idioma se referem ao inglês falado de forma pausada, com sotaque e, às vezes, fora do padrão por aqueles que estão aprendendo a língua), depois gerei o restante dos ativos e juntei tudo no software After Effects . O futuro é selvagem", escreveu o administrador do perfil.

No post com o vídeo, ele também detalhou as ferramentas que usou.

"Roteiro - GPT4

Imagens - Midjourney V5

Clipes de vídeo - Runway Gen2

Voz VO - Eleven Labs

Música - Música SOUNDRAW AI"

Definitely wasted 3 hours of my life making this today... Everything is AI from the VO to the video and images. Assembled in After Effects. More info below. pic.twitter.com/CXv6gWM8gj